Yapraklarında doğal güzelliğin sırrını taşıyor! Cildinizde tek bir leke bırakmayacak

Nane yaprakları, yüz yıkama jelleri, nemlendiriciler ve losyonlar gibi cilt bakım ürünlerinin üretiminde önemli bir bileşendir. Nane yaprakları cilt sağlığını korumada faydalı olan besinlerle yüklüdür. Bu şahane bitki, güçlü antibakteriyel özellikleri mükemmel bir temizleyici, toner ve nemlendirici görevi görür.

Giriş Tarihi: 06.05.2023 10:48 PAYLAŞ ABONE OL

Nane, doğanın hem kolay yetişen de sağlık deposu bitkilerinden biri. Böylece sadece yerken değil aynı zamanda cilde uygulama da büyük etkiler ortaya çıkarıyor. İşte cilt bakımı rutininize nane yaprağı eklemenin bilinmeyen bazı faydaları.

SİVİLCELERİ TEDAVİ EDER Nane yaprakları, ciltteki sebum yağının salgılanmasını kontrol eden salisilik asit ve A vitamini bakımından zengindir. Yağlı cilde sahip kişiler sivilce patlamalarına daha yatkındır. Nane yapraklarının anti-bakteriyel ve anti-fungal özellikleri iltihaplanmayı önler ve aynı zamanda akneyi tedavi eder. Yapmanız gereken tek şey sivilce üzerine nane yaprağı macunu sürmek ve kuruyana kadar 15 dakika bekletmektir. Bu sivilce izlerini ortadan kaldıracak ve ayrıca cildin gözeneklerini temizleyecektir.