Yaşlılık izlerinden arındıran maske tarifi! Dakikalar içinde yepyeni bir cildin formülü

Cilt bakımı, genç görünmek için güzellik rutininin vazgeçilmezlerinden biri. Ancak sağlıklı bir cilt için birbirinden farklı kimyasal içerikli kremler yerine evde doğal içeriklerden faydalanabilirsiniz.

Cilt Bakım Uzmanı Abigail James, böğürtlen, ahududu veya çilek gibi malzemelerle yapılan ev yapımı maskeler, cildi fayda sağlayabildiğini belirtiyor. Bilimsel olarak geliştirilmiş cilt bakımıyla aynı etkiye sahip olmasa bile doğal içerik sayesinde kendi benzersiz bileşenlerine sahiptir. İçeriğinde hiçbir koruyucu, renklendirme veya sentetik içermiyor. Böylece yüzünüze tam olarak sürdüğünüzü bilirsiniz.

Böğürtlen, yaban mersini, ahududu, çilek gibi meyveler, hiperpigmentasyonu azaltmak ve hatta akne artışını sakinleştirmek için gözenekleri temizleyip ölü deriyi döktüğü için partlatıcı etkiye sahip olan salisilik asit içeriyor.