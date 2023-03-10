Yaşlılık izlerinden arındıran maske tarifi! Dakikalar içinde yepyeni bir cildin formülü

Cilt bakımı, genç görünmek için güzellik rutininin vazgeçilmezlerinden biri. Ancak sağlıklı bir cilt için birbirinden farklı kimyasal içerikli kremler yerine evde doğal içeriklerden faydalanabilirsiniz.
Cilt Bakım Uzmanı Abigail James, böğürtlen, ahududu veya çilek gibi malzemelerle yapılan ev yapımı maskeler, cildi fayda sağlayabildiğini belirtiyor. Bilimsel olarak geliştirilmiş cilt bakımıyla aynı etkiye sahip olmasa bile doğal içerik sayesinde kendi benzersiz bileşenlerine sahiptir. İçeriğinde hiçbir koruyucu, renklendirme veya sentetik içermiyor. Böylece yüzünüze tam olarak sürdüğünüzü bilirsiniz.
Böğürtlen, yaban mersini, ahududu, çilek gibi meyveler, hiperpigmentasyonu azaltmak ve hatta akne artışını sakinleştirmek için gözenekleri temizleyip ölü deriyi döktüğü için partlatıcı etkiye sahip olan salisilik asit içeriyor.
Ayrıca beslenme danışmanı Dr Emma Derbyshire'a göre yaban mersini bir başka harika seçenek. Yaban mersini, antosiyaninler gibi bilişsel faydalarla bağlantılı polifenollerle doludur. Bunlar heyecan verici bulgulardır ve meyvelerin hem okulda hem de yaşlandıkça bilişsel sağlığı güçlendirmede önemli bir rolü olduğunu belirtiyor.
Cilt bakımı uzmanları, ekstra beslenme için karışıma birkaç başka bileşen eklenmesini tavsiye etti. Abigail, seçtiğiniz taze meyvelerin yanı sıra yulaf ve balın karışımı koyulaştırmak için gerekli temel öğeler olduğunu belirtti.
Yulaf bir cilt maskesine en iyi katkıyı sunduğunu yatıştırıcı etkisinin yanı sıra nemlendirme etkisine sahiptir. Doğal bal ayrıca bir diğer yatıştırıcı olarak tercih edilmesi gerekenlerden biri. Antibakteriyel etkisi ile ayrıca çevresel faktörlerin neden olduğu yaşlanma etkilerine karşı koruyucudur.
PARLATICI VE DENGELEYİCİ CİLT MASKESİ TARİFİ
Su ısıtıcısını kaynatarak başlayın ve yeşil çay poşetinizi demleyin. Diğer tüm malzemeleri bir karıştırıcıya koyun, çay poşetini sudan çıkarın ve yaprakları karışıma dökün. Diğer malzemelerle birlikte 15-20 saniye kıvam alana kadar karıştırın. Kuru, makyajsız yüze bir fırçayla tek kat halinde uygulayın.
Gerekirse ikinci ve muhtemelen üçüncü bir kat da uygulanabilir, ancak maskeyi ciltte beş ila 10 dakika kurumaya bırakmalısınız. Maske kurudukça cilt üzerinde hafifçe sıkılaşacaktır. Tamamen kuruduktan sonra, ılık bir bezi durulayın ve fazlalığı yüzünüzden nazikçe silin. Güçlü bir renge sahip olduğu için birkaç kez silinmeyi gerektirir. Daha sonra ekstra nemlendirme için temiz cildinize yağ veya serum uygulayın.