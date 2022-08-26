Yüzünüzde tek bir leke bırakmıyor! Bu tarif en aydınlık cildin sırrı: Yoğurdun içine birkaç damla…

Cilt tonu eşitsizliği, çeşitli koyu lekeler, güneşe bağlı olarak oluşmuş pigmentasyon sorunlarıyla mücadele etmek oldukça sinir bozucu olabilir. Fakat bazı kimyasal ürünleri uzun süre kullanmak da benzer problemlerle sizi karşı karşıya bırakabilir.

Kimyasallardan uzak durmak isteyenler için birçok alternatif bulunuyor. Sadece dolabınızdaki birkaç ürünü gözden geçirmeniz ise bunun için yereli. İşte ev ortamında cildinizi güvenli, doğal ve etkili şekilde aydınlatmanın püf noktaları…

YOĞURT

Probiyotik bir gıda olan yoğurt, cildiniz için kritik olan birçok temel besin maddesini içeren süt ürünüdür. Özellikle yoğurttaki laktik asit, cildinize uygulandığında içeriğindeki probiyotik sayesinde bir cilt bakımı yapan nemlendirici ve cilt tonu eşitleyen özelliklere sahiptir. Cildinizdeki çil ve lekelerin oluşmasını engellemeye yardımcı olur, taze, genç ve ışıltılı bir cilde kavuşmanızı sağlar.

Cildinize yoğurt uygulamanın birçok yolu vardır. Sadece yoğurdu cildinize nazikçe ovalayabilir ve ılık suyla yıkamadan önce birkaç dakika bekletebilirsiniz. Tatmin edici bir sonuç elde etmek için bu çareyi birkaç hafta boyunca günde bir kez yapmalısınız.

Alternatif olarak, yarım yemek kaşığı bal ve bir yemek kaşığı taze yoğurt karışımını yüz ve boyun derisine uygulayabilir ve ılık suyla durulamadan önce 10-15 dakika doğal olarak kurumasını sağlayabilirsiniz. Biraz yulaf ezmesi ve biraz limon suyu ekleyerek maske olarak kullanmak için yoğurt karışımı elde edebilirsiniz. Bu karışım cildinizi nemlendirmeye ve esnek kalmasına yardımcı olur.