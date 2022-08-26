Yüzünüzde tek bir leke bırakmıyor! Bu tarif en aydınlık cildin sırrı: Yoğurdun içine birkaç damla…

Cilt tonu eşitsizliği, çeşitli koyu lekeler, güneşe bağlı olarak oluşmuş pigmentasyon sorunlarıyla mücadele etmek oldukça sinir bozucu olabilir. Fakat bazı kimyasal ürünleri uzun süre kullanmak da benzer problemlerle sizi karşı karşıya bırakabilir.
Kimyasallardan uzak durmak isteyenler için birçok alternatif bulunuyor. Sadece dolabınızdaki birkaç ürünü gözden geçirmeniz ise bunun için yereli. İşte ev ortamında cildinizi güvenli, doğal ve etkili şekilde aydınlatmanın püf noktaları…
YOĞURT
Probiyotik bir gıda olan yoğurt, cildiniz için kritik olan birçok temel besin maddesini içeren süt ürünüdür. Özellikle yoğurttaki laktik asit, cildinize uygulandığında içeriğindeki probiyotik sayesinde bir cilt bakımı yapan nemlendirici ve cilt tonu eşitleyen özelliklere sahiptir. Cildinizdeki çil ve lekelerin oluşmasını engellemeye yardımcı olur, taze, genç ve ışıltılı bir cilde kavuşmanızı sağlar.
Cildinize yoğurt uygulamanın birçok yolu vardır. Sadece yoğurdu cildinize nazikçe ovalayabilir ve ılık suyla yıkamadan önce birkaç dakika bekletebilirsiniz. Tatmin edici bir sonuç elde etmek için bu çareyi birkaç hafta boyunca günde bir kez yapmalısınız.
Alternatif olarak, yarım yemek kaşığı bal ve bir yemek kaşığı taze yoğurt karışımını yüz ve boyun derisine uygulayabilir ve ılık suyla durulamadan önce 10-15 dakika doğal olarak kurumasını sağlayabilirsiniz. Biraz yulaf ezmesi ve biraz limon suyu ekleyerek maske olarak kullanmak için yoğurt karışımı elde edebilirsiniz. Bu karışım cildinizi nemlendirmeye ve esnek kalmasına yardımcı olur.
PORTAKAL
Portakal, cilt bakımı için temel besin olan C vitamini açısından oldukça zengindir. Üstelik bu meyve, cilt tonundaki koyu lekeleri hafifletmek için oldukça etkilidir. Düzenli olarak taze portakal suyu tüketmek, cildin dokusunu iyileştirmek esnek kalmasını sağlayabilir. Portakalı cilt tonunu eşitlemek için 2 şekilde kullanabilirsiniz.
İlk yöntem; iki yemek kaşığı portakal suyu ve bir tutam zerdeçal tozu karışımını yatmadan önce yüze ve boyuna uygulamaktır. Bu karışım eller ve bacaklar için de kullanılabilir. Durulamadan önce 20-30 dakika bekletin.
Alternatif olarak, bir yemek kaşığı kuru portakal kabuğu tozu ile bir yemek kaşığı sade yoğurdu karıştırıp cildinize sürerek macun yapabilirsiniz. 15-20 dakika sonra macunu yıkayın. Bu yöntem, yüzünüzdeki izleri ve lekeleri hafifletmeye yardımcı olur. Haftada bir veya iki kez yapabilirsiniz.
BAL
Bal, en iyi cilt tonu eşitleme ve nemlendirme özelliklerine sahip bir cilt bakım bileşenidir Kuruluk ile dengesiz cilt tonu sorununun çözümüne yardımcı olur. Ayrıca bu bileşen, cildinizdeki akne izlerini ve yaşlılık lekelerini gidermeye yardımcı olan antibakteriyel özellikler açısından zengindir. Cildinizi hafifletmek için bal kullanmanın birçok yolu var, ancak size basit ama etkili iki yöntemi sunuyoruz.
İlk yol, saf balı yüzünüze doğrudan uygulamak ve ılık suyla yıkamadan önce birkaç dakika bekletmektir. Bu çare ölü cilt hücrelerini temizlemeye ve size daha taze ve daha parlak bir cilt kazandırmaya yardımcı olur.
Balı kullanmanın bir başka yolu da cilt aydınlatıcı bir maske yapmaktır. Bir çay kaşığı bal, bir çay kaşığı limon suyu, yarım çay kaşığı badem yağı ve bir çay kaşığı süt tozunu karıştırmanız gerekir. Karışımı cildinize nazikçe uygulayın. Soğuk suyla durulamadan önce 10-15 dakika bekletin. Günlük yapabileceğiniz gibi, haftada bir iki kez deneyebilirsiniz.
LİMON
Limon, cildinizi beyazlatmaya yardımcı olan asidik bir özellik içerir. Ayrıca yeni hücre üretimini uyaran C vitamini açısından da zengindir.
Bu meyve cilt rengi için oldukça gerekli olan antioksidanlara sahiptir. Suyunu almak için limonları sıkabilir, içine bir parça pamuğa batırabilir ve taze suyu yüzünüze uygulayabilirsiniz. Doğrudan etkilenen cilde bir dilim limon sürebilir ve taze meyve suyunun cildinize yapışmasını sağlayabilirsiniz. Limon suyunu suyla durulamadan önce en az bir saat bekletin ve her gün yapın. Bu yöntem yüzünüzde iz oluşumunu engellemeye ve cilt tonunuzu açmaya yardımcı olur.
Alternatif olarak , cildinize uygulamak için üç çay kaşığı limon suyu ve bir çay kaşığı toz zerdeçal karışımı yapabilirsiniz. Çözeltiyi suyla yıkamadan önce 30 dakika bekletin ve her gün yapın. Ya da bir tatlı kaşığı limon suyu, bir tatlı kaşığı süt tozu ve bir tatlı kaşığı bal karışımını 15-20 dakika boyunca uygulayıp durulayabilirsiniz.
Açık yaralar, hassas ciltler veya herhangi bir alerjiniz varsa cildiniz için limon suyu kullanmayın.
ALOE VERA JEL
Aloe vera, cilt tonunun dengesizleşmesine neden olan ana faktörlerden biri olan hiperpigmentasyonun giderilmesinde ve cildinizin orijinal rengini geri kazanmasında aktif bir görev görür. Ayrıca, hasarlı dokuyu onarmaya ve yeni hücreleri yenilemeye yardımcı olan, cildinizi sağlıklı tutan soğutma etkisine de sahiptir.
Birkaç aloe vera yaprağı alın ve dış katmanları soyun . Kalın, jöle benzeri jeli elde etmek için sıkın ve cildinize uygulayın. Su ile yıkamadan önce 30 dakika bekletin. Cilt tonunuzu iyileştirmek için iki hafta boyunca günde iki kez yapın.
Zerdeçal, cilt tonunu hafifletmek için düzenli olarak kullanılır. Melanin içeriğinin türünü oluşturarak dengeli cilt tonunu korur. Ayrıca cildinizi sağlıklı tutan antioksidan ve antiseptik özellikler içerir. Takip edebileceğiniz iki güçlü çözüm var.
Her şeyden önce, cildinize uygulamak için kalın bir süt kreması ve toz zerdeçal ezmesi yapabilirsiniz. Kurumasını bekleyin ve ılık suyla tekrar temizleyin. Diğer bir yol ise yarım çay kaşığı toz zerdeçal ile bir çay kaşığı limon suyu ve iki çay kaşığı gram unu karıştırıp cildinize uygulayarak maske yapmaktır. Maskeyi kuruyana kadar 20 – 25 dakika bekletin. Maskeyi çıkarın ve yüzünüzü tekrar ılık suyla yıkayın.
Bu sebze, cildinizi sıkı, esnek ve hafif tutmak için kolajeni bağlar. Ayrıca cildinize uygulandığında serinletici etki de içerir.
En yaygın yol, salatalık dilimlerini yüzünüze koyup birkaç dakika beklettikten sonra çıkarıp yüzünüzü ılık suyla yıkamaktır. Günde iki kez takip etmelisiniz. Diğer bir yol ise bal ve rendelenmiş salatalığı karıştırıp boyun ve yüze uygulayarak leke azaltıcı maske yapmak, maskeyi 15-20 dakika beklettikten sonra soğuk su ile yıkamak.
Günde iki kez yapın. Bir çay kaşığı salatalık suyu ve bir çay kaşığı limon suyunun karışımını da uygulayabilirsiniz, 15-20 dakika bekletin ve ardından karışımı suyla durulayın. Günde bir kez yapın.