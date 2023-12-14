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Yüzünüzdeki 10 yılı silip atıyor! Güzellik uzmanının bu tüyosu cildinizi bebek gibi yapacak: Sadece 2 parmak

Cilt, zamanla yapılan yanlış uygulamalar ve sağlıksız beslenme sonucu kırışır. Kırışıklık görünüm olarak psikolojik açıdan kişiyi olumsuz bir ruh haline sokar. Sosyal medyadaki güzellik tüyolarıyla ses getiren içerik üreticisi, güzellik uzmanlarından aldığı ve uyguladığı tüyoları paylaştı. Buna göre, günde yalnızca birkaç dakika uygulayacağınız bu teknikle kırışıklıklara veda edeceksiniz.

Giriş Tarihi: 14.12.2023 11:41
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YÜZÜNÜZDEKİ 10 YILI SİLİP ATIYOR! GÜZELLİK UZMANININ BU TÜYOSU CİLDİNİZİ BEBEK GİBİ YAPACAK: SADECE 2 PARMAK

Güzellik uzmanları, günlük rutin haline getirildiğinde ciltteki yaşlanma izlerini 10 yıl geri götürecek tüyoları paylaştı. Cilt bakımı tüyolarıyla yüksek takipçi kitlesine ulaşmış olan ve bu tutkusuyla bilinen allyoucanface sayfasını yöneten içerik üreticisi, cilt bakım tüyolarına dair şunları paylaştı;

"Günde yalnızca 5-10 dakika ayırarak 10 yıl daha genç görüneceğinizi biliyor muydunuz? Güneş kremi, son yıllarda oldukça popüler ve cildin elastik yapısını korumasıyla biliniyor."

CİLTTE MEYDANA GELECEK KIRIŞIKLIĞI ENGELLİYOR

"Güneş koruyucular cildin elastik yapısını koruduğu için ciltte meydana gelecek kırışıklığı engelliyor. Dermatologlar, vücudumuza aldığımız besinlerin de aynı derecede önemli olduğunu belirtiyor."

"Güzellik uzmanları güneş koruyucu kadar önemli olan yüz masajının da oldukça faydalı olduğunu belirtiyor. Yüzdeki gerginliği giderme alışkanlığını destekliyor."

Yüz masajı yalnızca, kas spazmlarını gidermiyor aynı zamanda baş ağrısını da gideriyor. Yüz gerginliği, kırışıklığın birinci nedenlerinden biri olduğu için ihmal edilmemesi gerekiyor.

Yüz masajı, dolaşımın daha iyi olmasını sağlıyor ve cildin geçici olarak dolgunlaşmasına sebep oluyor. İki parmağınızı alnınızın ortasına getirin ve hafifçe sağa ve sola çevirin. 10 dakika uygulayacağını bu masaj sayesinde gerginliği azaltacak ve böylelikle kırışıklık oluşmasını engelleyeceksiniz.

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