Bu hastalık yoğun bakımdaki yatış sayısını artırdı! Özellikle çocuklar risk altında

Kışla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı şikâyetler iki katına çıktı. Özellikle çocukları etkileyen yüksek ateş ve öksürük, acile başvuruların ve yoğun bakım yatışlarının artmasına neden oldu.

Giriş Tarihi: 24.12.2023 10:52 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği ile Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı işbirliği ile Çekmeköy Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, kritik çocuk acil ve yoğun bakım hastalarının tedavisindeki son gelişmeler ele alındı.

Sempozyumda konuşan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı ve Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Dinçer Yıldıztaş, mevsimsel RSV ve influenza nedeniyle çocuk acil başvuruları ve yoğun bakım yatışlarının arttığına işaret etti. Yıldızdaş, özellikle 2 yaş altı çocuklarla yenidoğan ve 6-9 aylık bebeklerin bu enfeksiyonları ağır geçirme riskinin yüksek olduğunu söyledi. Yıldıztaş, vakalarda yüksek ateş, nefes darlığı, sık nefes alma ve öksürük belirtilerinin bir arada bulunduğunu belirtti. Halk arasında grip olarak da bilinen hastalık çocuklarda ve yaşlılarda ani gelişen yüksek ateşle birlikte ortaya çıkıyor.