Bu virüs konuşurken bile bulaşıyor! Hafif bir baş ağrısına bile dikkat

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Yıldız Gören Emnalar, kolaylıkla ve hızla yayılan grip virüsünün 5 yaşından küçük çocuklarda hastaneye yatarak tedavi gerektirecek kadar ciddi sonuçları olabileceğini belirtti. Dr. Emnalar Aralık ve Şubat ayları arasında virüsün çok etkili olduğunu vurgulayarak özellikle 2 yaş altın çocuklarda hastaneye yatışa neden olabileceğini belirtti.

İHA Giriş Tarihi: 23.01.2024 14:00 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Yıldız Gören Emnalar, influenza virüslerinin neden olduğu grip hastalığının her yıl milyonlarca çocuğu etkilediğini anlatarak anne babalara önemli bilgiler verdi. Gribin kolayca yayıldığını ve özellikle küçük çocuklar, yaşlılar, hamile kadınlar ve astım, diyabet gibi kronik hastalığı olan kişilerde ciddi hastalıklara neden olabildiğini söyleyen Dr. Emnalar bu hastalıkların görüldüğü kişilerde ve 5 yaşından küçük çocuklarda, özellikle de 2 yaşından küçüklerde hastaneye yatışla sonlanabileceğine dikkat çekti. Dr. Emnalar grip virüsünün sonbahardan ilkbahara yani ekim ayından nisana kadar etkin olduğunu ancak yaygınlık bakımından aralık ve şubat ayları arasında zirve yaptığını dile getirdi.



Grip olan çoğu kişinin birkaç gün ile 2 haftadan daha kısa süre içinde iyileştiğini belirten Dr. Emnalar, "Ateş, titreme, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve/ veya burun tıkanıklığı, baş ağrısı, kas ve vücut ağrıları, yorgunluk, kusma ve/ veya ishal (çocuklarda erişkine göre daha yaygındır) en sık görülen belirtilerdir. Gribe bağlı en ciddi komplikasyonlar ise zatürre, vücut sıvılarında kayıp (dehidratasyon), astım ve diyabet gibi kronik hastalığı olanlarda kötüleşme şeklindedir" dedi.