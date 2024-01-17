Çocuk cerrahisi uzmanı uyardı! "Sünnet için en uygun zaman..."

Anne ve babaların zaman zaman sünnet işlemiyle ilgili panik olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Edirne, "Sünnet çok kısa süren, zor olmayan bir cerrahi işlemdir. Fakat işlem sonrasında riskli bir durumla karşılaşılmaması için aynı zamanda alanında uzman bir hekim tarafından yapılması gereken hassas bir operasyondur. Çocuklarımızın sağlıkla hızlı ve enjeksiyonsuz iyileşme süreci olması için ise sömestr tatili sünnet için en uygun zamanlardan biridir" diye konuştu.



"AMELİYATHANE ORTAMINDA ÇOCUK CERRAHLARI TARAFINDAN YAPILMALI"

Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne sünnetin bir cerrahi işlem olduğu için anestezi uzmanının olduğu, antisepisis bakımından güvenli olduğu ameliyathane ortamında altın standart olarak çocuk cerrahları tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekerek, "En doğru anestezi yöntemi cerrahın alışık olduğudur. Fakat 1 yaşından önce bölgesel (lokal) anestezi ile daha büyük yaşlarda sedasyon (maske ile anestezi) hasta konforu ve işlem güvenliği açısından tercihimizdir. Sünnet günübirlik bir işlemdir. Sünnetten sonra 2 saat çocuğumuzu gözlem altında tutup taburcu etmekteyiz. 3 gün antibiyotikli krem ve ağrı kesici şurup takviyesi yaparak bu süreci sıkıntısız bir şekilde atlatmış oluruz" şeklinde konuştu.



"EN UYGUN DÖNEMLER 6 AY-3 YAŞ ARASI VE 5-7 YAŞ ARASI"

3-5 yaş arası cinsel kimliğin oluştuğu dönemde sünneti önermediklerinin altını çizen Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, "Yenidoğan (İlk 30 gün) sünnetinin hayata tutunmaya çalışan bir bebeğe zaruriyet yoksa gereksiz yük oluşturacağını düşünüyoruz. En uygun dönem 6 ay-3 yaş ve 5-7 yaş aralığıdır. Sünnet; penis ucu temizliğinin sürekliliğinin sağlamak yanında, uzun dönemde cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklardan korunmak konusunda faydalıdır" ifadelerini kullandı.