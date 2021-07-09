Çocuklarda aşırı utangaçlığa dikkat!

Çocukların bazıları yeni bir ortama girmek ya da tanımadığı bireylerin olduğu ortamlarda tek başına olmak konusunda yoğun derecede kaygı ve huzursuzluk yaşarlar. Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 09.07.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 15:14 ABONE OL PAYLAŞ

Psikolojide bu duruma "sosyal kaygı" denir. Sosyal kaygıya sahip olan çocuklar, utangaçlığın ötesine geçen aşırı bir kaygı duygusuyla hareket eder.Buna bağlı olarak da özellikle sosyal ortamlarda utanç verici bir duruma düşmekten ya da yargılanmaktan çok korkarlar.

''SOSYAL KAYGI BOZUKLUĞU'' YAŞIYOR OLABİLİR Aşırı utangaç ve aşırı çekingen bir çocuğun aklından geçenler;" Ya benimle alay ederlerse, ya beni dışlarlarsa, ya beni oyunlarına almazlarsa" gibi kendiyle ilgili değersizlik düşünceleridir. Bu düşünceler sosyal ortamda ve durumlarda artar ve çocuk yoğun kaygı yaşar, kaygısından dolayı kaçınma davranışları gösterir. Yani online derslerde kamerasını açmaktan kaçınan, marketten yanlış ürün aldığında bunu kasiyere söylemekte zorlanan, kendisine verilen sunumu tahtada sunarken kan ter içinde kalan bir çocuğunuz varsa çocuğunuz ''Sosyal kaygı bozukluğu'' yaşıyor olabilir.