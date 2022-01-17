Çocuklarda gözyaşı kanal tıkanıklığı problemine dikkat!

Gözler en hassas organlarımızdan biridir ve göz sağlığına koruma konusunda hassas davranılmalıdır. Tıkalı gözyaşı kanalları yeni doğanlarda ve çocuklarda çok sık görülen sorunlardan biridir. Çoğu vakada gözyaşı kanalının son bölümünün gelişimi henüz tamamlanmadığı bu nedenle tıkanıklık sorunu yaşandığı görülür. Genellikle cerrahi müdahale gerektirmeden kendiliğinden veya hekimler tarafından aileye öğretilecek basit bir masaj yöntemi ile düzelir. Bu fizyolojik tıkanıklık muhtemelen kendiliğinden açılacak olsa da durum ebeveynleri endişelendirir.

GÖZYAŞI KANALLARININ TIKANMASININ SEBEBİ NEDİR?

Çocuklarda gözyaşı kanallarının tıkanmasının nedeni, bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında gözyaşı kanallarının burun içine açılan kısmında bulunan zar tabakasının açılmamış olmasıdır. Anne karnında iken buruna giden gözyaşı kesesi zarının delinmesi gerekir. Bu tamamlanmadan doğan bebeklerde tıkalı gözyaşı kanalları ve buna bağlı bulgular ortaya çıkar. Ancak çoğu yeni doğan bebekte bu zar ilk 2 ay içinde kendiliğinden veya masaj ile açılır ve tıkalı gözyaşı kanalları sorunu ortadan kalkar.

Aileler genellikle gözyaşı birikmesi yoluyla hastalığın farkına varırlar. Göz sulanması ve göz kusurlarından şikayet eden bebek ve çocukların yüzde 8 ila 15'inde sorun gözyaşı kanallarının tıkanmasıdır. Sıklıkla karşılaşılan belirtiler ise; göz yaşarması, tekrarlayan çapaklanma, gözde kızarıklık, burun köküne baskı olunca gözden iltihap gelmesi ve göz kapakları altında şişliktir.

TEDAVİSİ MÜMKÜNDÜR

Çocuklarda tıkalı gözyaşı kanalı sorunu bazen kendi kendine geçebilir. Kendi kendine geçmeyen durumlarda ise tedaviye başvurulabilir. Belirtiler göründe kontrol amaçlı mutlaka alanında uzman hekime danışılması gerekir. Çocuklarda tercih edilen ilk tedavi yöntemi masajdır. Tıkalı gözyaşı kanalına uzman hekim yönlendirmesi ile masaj yapılır. Masaj süreci ve tedavi mutlaka hekim kontrolünde ilerlemelidir. Yanlış masaj uygulaması sorunu daha da kötüleştirebilir ve ciltte dermatit benzeri ek sorunlara neden olabilir. Masaj ile birlikte çocuğun yaşına göre antibiyotikli göz damlası kullanılabilir.

Masaj yöntemine cevap vermeyen veya 1 yaşın üzerindeki vakalarda sondalama tedavisine başvurulabilir. Bu işlem yaklaşık 5-8 dakika sürer ve sonda adı verilen alet yardımı ile tıkalı gözyaşı kanalları açılabilir. Bu yöntem için mutlaka alanında uzman ve tecrübeye sahip hekimler ile karar verilmesi gerekmektedir.

Sondalama yöntemi 1-2 yas arasında etkin bir şekilde kanal açılmasını sağlamaktadır fakat daha büyük çocuklarda veya yetişkinlerde bu yöntemin etkisi genellikle daha düşüktür. Bu olgularda balon dilatasyon veya dakriyosistorinostomi denilen cerrahi yöntemlere başvurulmaktadır.