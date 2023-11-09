Çocukların dijital cihaz süresin dikkat! Öyle bir hastalığa sebep oluyor ki...

Günümüzde bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi dijital cihazların hayatımızdaki yerinin her geçen gün daha da artması birçok sağlık sorununun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kullanımı ve yaygınlığı hızla artan dijital ekranlar, erişkinlerin yanı sıra çocuklar tarafından da çok yaygın olarak kullanılıyor. Sürekli ekrana bakmak çocuklarda birtakım göz problemlerine neden olurken, bu sorunlar arasında kronik göz yorgunluğu, dikkat dağınıklığı, bulanık görme, miyopi ve astigmatizma gelişimi var olan bozuklukların ilerleme hızında artma, kuru göz ve göz alerjisi gibi çeşitli göz rahatsızlıklarına yol açıyor. Bu rahatsızlıkların oluşumu çocukların hem görmelerini hem de fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkiliyor.
Göz yorgunluğunun önemli nedenleri arasında yer alan dijital ekranlar, bilgisayar ekranları ve telefonlara karşı ebeveynlerin bilinçlenmesi çağrısında bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Emine Şeker Ün, hastalık hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çocukların uzun süre dijital ekranlara bakarak vakit geçirmelerinin gözlerde miyopi ve astigmatizma gibi kırma kusurlarının artışına da neden olduğunu anlatan Dr. Ün, ayrıca gözlerde yorgunluk, az göz kırpma, gözü ovalama, gözde batma, yanma, kızarıklık, kuruluk hissi, odaklanma zorluğu, ışığa karşı duyarlılık ve baş ağrısı gibi şikayetlerin de ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.
"ALERJİK GÖZ HASTALIKLARINA DAVETİYE ÇIKARTMAKTA"
Çocuklarda uzun süreli dijital ekran kullanımına bağlı gizli kaymalar görülebildiğini belirten Dr. Emine Şeker Ün, "Özellikle çocukluk yaş döneminde dijital aletler diye genel isimlendirdiğimiz telefon, tablet ve bilgisayar gibi dijital aletler, çocuğun yaklaşık 3-4 saatten fazla muhatap olması fiziksel ve psikolojik gelişimini etkiliyor. Ayrıca göz sağlığını da olumsuz etki etmekte. Özellikle çocukluk döneminde gizli kaymaların oluşmasına yol açmakta, var olan gizli kaymaların daha belirgin olmasına sebep olmaktadır. Yine çocuğun sabit bir ekrana uzun süre bakması gözyaşı kalitesinde azalma, göz kuruluğu, göz kırpma sayısında azalma sebebiyle, alerjik göz hastalıklarına davetiye çıkarmaktadır. Yine çok fazla dijital ürünlere maruz kalan çocuklarda miyop, astigmatizm gibi göz bozukluklarını da sık görebiliyoruz" dedi.
"1 SAATTEN FAZLA DİJİTAL EKRANLARA MARUZ KALINMASINA ENGEL OLMALIYIZ"
Ailelerin çocuklarını daha çok fiziksel aktivitelere yönlendirmesi gerektiğini söyleyen Dr. Ün, "Özellikle okul öncesi olarak nitelendirdiğimiz 3-4 yaş döneminde çocuklarımızın mümkün mertebe günde 45 dakika veya en fazla 1 saatten fazla dijital ekranlara maruz kalmasına engel olmalıyız. Bu süre ise her 15 dakikada bir en az yarım saatlik aralar verilerek geçirilmeli. Bu şekilde çocuğun hem göz sağlığına hem de duygusal ve fiziksel gelişimine katkıda bulunabiliriz. Çocukla daha fazla oyun oynayarak, resim yaparak, daha fazla fiziksel aktivitede bulunmasını sağlayan sporları yapmasına yardımcı olarak kaliteli zaman geçirmeliyiz. Bu bağımlılık diyebileceğimiz maruziyetten çocuklarımızı korumalıyız" ifadelerini kullandı.