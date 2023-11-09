Çocukların dijital cihaz süresin dikkat! Öyle bir hastalığa sebep oluyor ki...

Son dönemlerde ekranlı dijital cihaz kullanım alışkanlıklarının artması ve fiziksel aktivitelerden uzaklaşmanın çocukların göz sağlığını tehdit eder hale geldiğini açıklayan uzmanlar, bunun da gözyaşı kalitesi ile göz kırpma sayısında azalma ve alerjik göz hastalıklarına neden olduğuna dikkat çekiyor.

İHA Giriş Tarihi: 09.11.2023 13:05 PAYLAŞ ABONE OL

Günümüzde bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi dijital cihazların hayatımızdaki yerinin her geçen gün daha da artması birçok sağlık sorununun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kullanımı ve yaygınlığı hızla artan dijital ekranlar, erişkinlerin yanı sıra çocuklar tarafından da çok yaygın olarak kullanılıyor. Sürekli ekrana bakmak çocuklarda birtakım göz problemlerine neden olurken, bu sorunlar arasında kronik göz yorgunluğu, dikkat dağınıklığı, bulanık görme, miyopi ve astigmatizma gelişimi var olan bozuklukların ilerleme hızında artma, kuru göz ve göz alerjisi gibi çeşitli göz rahatsızlıklarına yol açıyor. Bu rahatsızlıkların oluşumu çocukların hem görmelerini hem de fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkiliyor.

Göz yorgunluğunun önemli nedenleri arasında yer alan dijital ekranlar, bilgisayar ekranları ve telefonlara karşı ebeveynlerin bilinçlenmesi çağrısında bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Emine Şeker Ün, hastalık hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çocukların uzun süre dijital ekranlara bakarak vakit geçirmelerinin gözlerde miyopi ve astigmatizma gibi kırma kusurlarının artışına da neden olduğunu anlatan Dr. Ün, ayrıca gözlerde yorgunluk, az göz kırpma, gözü ovalama, gözde batma, yanma, kızarıklık, kuruluk hissi, odaklanma zorluğu, ışığa karşı duyarlılık ve baş ağrısı gibi şikayetlerin de ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.