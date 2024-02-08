Çocukların üzerindeki büyük tehlike: "Öpücük hastalığı"





"ÖMÜR BOYU SESSİZ DE KALABİLİR"

Epstein-Barr virüsünün, Hodgkin lenfoması, Burkitt lenfoması, nazofarenks kanseri ve diğer bazı kanser türleriyle ilişkilendirildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Öztürk, "Çoğu insan EBV ile enfekte olmasına rağmen, bu kanser türlerinin sadece küçük bir yüzdesi EBV enfeksiyonu sonucunda gelişir. Epstein-Barr virüsü, bir kez enfekte olan bir kişide ömür boyu latent (sessiz) bir enfeksiyon oluşturabilir. Bu, virüsün belirli bir dönemde aktif hale gelerek hastalığa neden olabileceği anlamına gelir. EBV enfeksiyonlarının çoğu hafif ve kendiliğinden iyileşir, ancak bazı durumlarda ciddi sorunlara yol açabilir. Herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşan kişilerin bir sağlık uzmanına danışmaları önerilir" şeklinde konuştu.