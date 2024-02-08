Çocukların üzerindeki büyük tehlike: "Öpücük hastalığı"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Öztürk, öpücük hastalığına yol açan Epstein-Barr virüsü (EBV) hakkında açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Öztürk, yakın temas, öpüşme ve sık kucaklaşmanın neden olduğu bu virüsün başta kanser olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkartabildiğini söyledi.
"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLEREK KORUNULABİLİR"
Epstein-Barr virüsünün, Herpesviridae ailesinden bir virüs olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Emre Öztürk, "İnsanlarda enfeksiyona neden olan bu virüs, genellikle çocukluk veya genç yetişkinlik döneminde bulaşır ve gneellikle 'kissing disease' veya 'mononükleoz' olarak bilinen öpücük hastalığına yol açar. Ateş, boğaz ağrısı, yorgunluk ve iştahsızlık gibi belirtilerle kendini gösterir. Virüs, özellikle tükürük yoluyla temas, öpüşme, paylaşılan içecek veya yiyecekleri kullanma gibi yakın temaslar sonucunda yayılabilir. Kişisel hijyen, öpüşme ve yakın temastan kaçınma, bağışıklık sistemini güçlendirerek EBV enfeksiyonundan korunabilirsiniz" diye konuştu.
"DAMLACIK YOLUYLA BULAŞIR"
EBV'nin, damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Öztürk, "EBV'de özellikle tükürük yoluyla bulaşan enfeksiyonlar sık görülür. Virüs, özellikle damlacık yoluyla temas, öpüşme, paylaşılan içecek veya yiyecekleri kullanma gibi yakın temaslar sonucunda yayılabilir. Epstein-Barr virüsü enfeksiyonunun yaygın bir belirtisi öpücük hastalığıdır. Bu durum ateş, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk ve genellikle karaciğer ve dalak büyümesi ile karakterizedir. Mononükleoz genellikle kendiliğinden iyileşen bir hastalıktır, ancak bazı durumlarda dinlenme ve belirtileri hafifletmek için ilaçlar gerekebilir" ifadelerine yer verdi.
"ÖMÜR BOYU SESSİZ DE KALABİLİR"
Epstein-Barr virüsünün, Hodgkin lenfoması, Burkitt lenfoması, nazofarenks kanseri ve diğer bazı kanser türleriyle ilişkilendirildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Öztürk, "Çoğu insan EBV ile enfekte olmasına rağmen, bu kanser türlerinin sadece küçük bir yüzdesi EBV enfeksiyonu sonucunda gelişir. Epstein-Barr virüsü, bir kez enfekte olan bir kişide ömür boyu latent (sessiz) bir enfeksiyon oluşturabilir. Bu, virüsün belirli bir dönemde aktif hale gelerek hastalığa neden olabileceği anlamına gelir. EBV enfeksiyonlarının çoğu hafif ve kendiliğinden iyileşir, ancak bazı durumlarda ciddi sorunlara yol açabilir. Herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşan kişilerin bir sağlık uzmanına danışmaları önerilir" şeklinde konuştu.
BULAŞI ÖNLEMEK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Uzm. Dr. Öztürk, Epstein-Barr virüsünün (EBV) bulaşmasını önlemek için bazı önlemler alınması gerektiğine dikkat çekerek, korunmak için dikkat edilmesi gereken unsurları şu şekilde sıraladı:
Uzm. Dr. Emre Öztürk, enfeksiyondan kaçınmak için her zaman dikkatli olmak ve temel hijyen uygulamalarına dikkat etmenin önemli olduğunu da sözlerine ekledi.