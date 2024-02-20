Çocukluk çağında en çok görülen kanser! Bu belirtiye dikkat...

Ünal, çocukluk çağında en sık görülen diğer türün ise yüzde 20 oranı ile merkezi sinir sistemi tümörleri olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Erken evrede teşhis edilen birçok çocukluk çağı kanseri yüksek oranlarda tedavi edilebiliyor. Çocukluk çağı kanserlerinde teknolojinin gelişmesi ile birlikte tedavi yöntemleri artmakta buna bağlı olarak da hastaların tedavilerinde iyi sonuçlar alınmaktadır. Çocukluk çağı kanserlerinde güncel tedavi uygulamaları, çocuklarımızın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Çocukluk çağı kanserleri erişkin kanserlere göre nadir görülmekle beraber, sıklıkla anne karnındaki yaşamın ilk basamaklarında, organları oluşturan kalıntı hücrelerinden kaynaklanan kanserlerdir. En sık gördüğümüz çocukluk çağı kanserleri yukarıda da belirttiğim gibi; lösemiler olup sonrasında beyin tümörleri, Nöroblastom, Wilms tümörü ve diğer kemik tümörleri karşımıza gelmektedir."