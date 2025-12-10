Çocukluk çağında görülen kan hastalıklarında erken tanı uyarısıProf. Dr. Ünal: "Çocukluk çağı kan ve bağışıklık sistemi hastalıklarında erken tanı hayat kurtarıyor"

Çocuklarda en sık rastlanan kan hastalıklarının kansızlık (anemi), lösemi, pıhtılaşma bozuklukları ve talasemi olduğunu ve erken tanının tedavi başarısını arttırdığını belirten Prof. Dr. Ünal, özellikle son yıllarda farkındalığın artmasıyla birlikte hastaneye başvuruların erken dönemde gerçekleştiğini ifade etti.



Doğuştan bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda vücudun bağışıklığını tamamen yeniden kurmak için en etkili yöntemin kök hücre nakli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ünal, "Doğuştan bağışıklık sistemi zayıf olan bazı çocuklar, mikroplarla savaşmakta zorlanır ve sık sık ağır enfeksiyonlar geçirir. İşte bu durumda, vücudun savunma sistemini tamamen yeniden kurmamızı sağlayan en etkili yöntem kök hücre naklidir.



Aileleri belirtiler konusunda bilgilendiren Prof. Dr. Ünal, "Belirtilerde dikkatli olunması gerekenler ise, sürekli yorgunluk ve solukluk, iştahsızlık, morarma eğilimi, sık enfeksiyon geçirme, uzun süren ateş, kemik ve eklem ağrıları" dedi.



Bu tür belirtilerin hafife alınmaması gerektiğini belirten Ünal, erken dönemde yapılan kan tahlillerinin ciddi hastalıkların önüne geçebildiğini belirtti.