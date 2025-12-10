Haberler Roza Haberleri Çocuk Sağlığı Haberleri Çocukluk çağında görülen kan hastalıklarında erken tanı uyarısıProf. Dr. Ünal: "Çocukluk çağı kan ve bağışıklık sistemi hastalıklarında erken tanı hayat kurtarıyor"

Çocukluk çağında görülen kan hastalıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ekrem Ünal, ailelerin erken belirtiyi fark etmesinin tedavi başarısını büyük ölçüde artırdığını vurguladı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2025 14:28
Çocuklarda en sık rastlanan kan hastalıklarının kansızlık (anemi), lösemi, pıhtılaşma bozuklukları ve talasemi olduğunu ve erken tanının tedavi başarısını arttırdığını belirten Prof. Dr. Ünal, özellikle son yıllarda farkındalığın artmasıyla birlikte hastaneye başvuruların erken dönemde gerçekleştiğini ifade etti.


Doğuştan bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda vücudun bağışıklığını tamamen yeniden kurmak için en etkili yöntemin kök hücre nakli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ünal, "Doğuştan bağışıklık sistemi zayıf olan bazı çocuklar, mikroplarla savaşmakta zorlanır ve sık sık ağır enfeksiyonlar geçirir. İşte bu durumda, vücudun savunma sistemini tamamen yeniden kurmamızı sağlayan en etkili yöntem kök hücre naklidir.


Aileleri belirtiler konusunda bilgilendiren Prof. Dr. Ünal, "Belirtilerde dikkatli olunması gerekenler ise, sürekli yorgunluk ve solukluk, iştahsızlık, morarma eğilimi, sık enfeksiyon geçirme, uzun süren ateş, kemik ve eklem ağrıları" dedi.


Bu tür belirtilerin hafife alınmaması gerektiğini belirten Ünal, erken dönemde yapılan kan tahlillerinin ciddi hastalıkların önüne geçebildiğini belirtti.