Uzmanı anlattı: Kreşler dil becerisinde kesin çözüm olmayabiliyor!

Dil ve Konuşma Terapisti Özden Gamsız, sadece kreşe gitmenin iletişim güçlüğü çeken çocuklar için bir çözüm olmayacağına vurgu yaptı. Her çocuğun dil ve motor gelişim sürecinin aynı olmadığını belirten Gamsız ayrıca bireysel desteğin, çocuğun ev ortamı ile kreş arasındaki bir basamak olduğunu da sözlerine ekledi. Kreşe gidip akranlarıyla iletişime geçemeyen çocukların duygusal olarak da kötü etkilendiklerini aktaran terapist Gamsız, terapi süreçlerinden bahsetti. İşte detayları...

İHA Giriş Tarihi: 11.02.2023 12:45 PAYLAŞ ABONE OL

Eskişehir'de çalışmalar yapan Dil ve Konuşma Terapisti Özden Gamsız, konuşma becerisi geciken çocuklar için kreşlerin direkt çözüm yöntemi olmadığını belirtti.



Çocukların dil gelişim süreçlerinde zaman zaman farklılıklar olabileceğini ifade eden Gamsız, "Dil gelişim süreçleri benzer ilerlese bile her çocuğun gelişimi aynı olmayabiliyor. Bazılarının dil ve motor gelişimi geriden gelebiliyor. Kreş ortamındaki gruplaşmalardan dolayı çocuk, ortama kolay bir şekilde uyum sağlayamıyor. Kreş ortamında çocukların iletişim ve dil anlamında karşılaştıkları en büyük güçlüklerin, nasıl etkileşim kuracaklarını ve iletişimi sürdüreceklerini daha önce deneyimlemeden direkt grup içerisinde buna maruz kalmalarından kaynaklanıyor" dedi.



"KREŞ ORTAMI BİR ARA BASAMAKTIR"

Çocukların dil becerisi kazansın diye kreşe yönlendirilmesinin tam bir çözüm olmadığını ileten terapist Gamsız, "Bazı çocuklar kreşe başlarsa, dilleri gelişir ve konuşmaya başlarlar gibi bir bakış açısı var. Fakat bu tutumdan ziyade ebeveynlerin, çocuklarının dil gelişimine nasıl destek olacaklarını öğrenmesi ve uzmanından bireysel destek almaları daha doğru olacaktır. Akabindeyse çocuklarını kreşe başlatabilirler. Yani aslında burada yanlış bir algı var. Çocuk doktorları, nöroloji uzmanları, çocuk psikiyatristleri genellikle çocukların konuşmayı daha çabuk öğrenmesi için kreşlere yönlendiriyorlar.