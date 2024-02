Uzmanı uyardı! "Salgın riski kapıda..."

"C,D VİTAMİNLERİ VE ÇİNKO BAĞIŞIKLIK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Bağışıklığı güçlendirecek vitamin ve minerallerle ilgili de şu bilgiler veren Alimoğlu, "İnsan vücudunun en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olur, folik asit ve demir emilimini kolaylaştırarak kansızlık gelişimini önler. Portakal, mandalina, greyfurt, limon; maydanoz, kabak, karnabahar, domates, ıspanak, yeşilbiber, kuşburnu ve C vitamini içeren gıdalar arasında sayabiliriz. D vitamini ise kışın çok daha önem arz ediyor. En verimli kaynağı güneş olan D vitamini kalsiyum ve fosfor emilimini hızlandırarak kemiklerin güçlenmesine yardımcı olurken kasları kuvvetlendirir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Balık yağı, balık, karaciğer, yumurta sarısı, süt ve süt ürünlerini D vitaminin en çok bulunduğu besinler olarak sayabiliriz. Çinko ise vücudumuz için önemli minerallerin başında geliyor. Bağışıklığı güçlendirirken mevsimsel rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır, yaraların iyileşmesini hızlandırır, cilde iyi gelir, saç dökülmesine karşı savaşır. Susam, yumurta, patates, kırmızı et, kabuklu deniz ürünleri ve yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda çinko bulunur. Bu üçlü yani C, D vitaminleri ve çinko bağışıklığı güçlendirmek için çok önemli" şeklinde konuştu.



Doğal yollarla alımın yetersiz kaldığı durumlarda vücudu desteklemek için kaliteyi ve doğallığı esas alan ürünler geliştirdiklerini kaydeden Selman Alimoğlu, "En sağlıklı ortamda, sorumluluk bilinciyle ürettiğimiz 150'ye yakın ürün çeşidini tüketicilere sunarak bağışıklık sistemlerini korumalarına destek oluyoruz" dedi.