Anaokulunda uyum süreci nasıl olmalı?

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar yeni bir döneme başladı. Yeni başlayan çocuklar okula adapte olma sürecinde biraz zorluklar çekebiliyor. Bu süreçte nelerin yapılacağını ve okula nasıl adapte edileceğini özellikle küçük yaştaki çocuklar için, Psikolog. Sinem Sayışman merak edilenleri anlattı...

Giriş Tarihi: 14.09.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 11:17 PAYLAŞ ABONE OL

Okula yeni başlayacak ebeveynlerin hayatında yeni bir sayfa daha açılıyor. Bu yeni başlangıç hem çocuğunuzun hem de sizlerin hayatında yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak. Çocuk daha önce hiç deneyimlemediği bir ortama girmiş olacak. Çocuk bu güne kadar model aldığı anne ve babasından yaşadığı aile ortamından sunulan imkanlar ölçüsünde bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimleri alır ve bir nebze psiko- sosyal olgunluğa varır. Çocuğun gelişimini daha da desteklemek adına okul öncesi eğitimi devreye girer böylelikle çocuğun gelişim alanlarında destekleyici çalışmalar yapılır.

OKUL FOBİSİNİN OLUŞMASI Çocuğun anaokuluna başlama süreci sosyalleşme ve toplumlaşma anlamında önemli bir adımdır. Henüz hiç tanımadığı bilmediği bir ortamın ve kişilerin bulunduğu aynı zamanda da henüz hiçbir kuralı bilmediği bir ortama girmektedir. Bu yeni durum, tabi ki çocuklarda uyum sorunu ve huzursuzluk yaratabilir. Özellikle de alışkanlıklarına bağlı çocuklar ve anneden bugüne kadar hiç ayrılmamış olan çocuklarda direnç gözükebilir.. Çünkü bu zamana kadar gereksinimleri ebeveynleri ya da bakıcıları tarafından karşılanan çocuk, artık bazı gereksinimlerini giderebilmek için kendisi çabalamak zorunda kalacaktır. Bu da çocukta yeterince kaygı ve endişe doğurabilecek bir durumdur. Anaokuluna başlama sürecinde bazı çocuklar, ilk başta okula gelmekte çok uyumludurlar ve yeni ortama kolay girer böyle devam ederler. Bazı çocuklar ise ilk birkaç gün olumsuz bir tepki vermezler her şey yolunda gidiyor gibi görünür ama bir süre sonra çocuk gerçeği fark etmeye başlar. Kuralların olduğu ve her zaman her istediğini yapamadığı bir ortamın içinde olduğunu fark eder. Hayalindeki ortam ile yaşadığı farklı bir yerdir ve okula gitmek istememe, gittikten sonra anneyi bırakmama, sınıfa girmekte zorluk yaşarlar.