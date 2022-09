Anaokulunda uyum süreci nasıl olmalı?

OKUL FOBİSİNİN OLUŞMASI

Çocuğun anaokuluna başlama süreci sosyalleşme ve toplumlaşma anlamında önemli bir adımdır. Henüz hiç tanımadığı bilmediği bir ortamın ve kişilerin bulunduğu aynı zamanda da henüz hiçbir kuralı bilmediği bir ortama girmektedir. Bu yeni durum, tabi ki çocuklarda uyum sorunu ve huzursuzluk yaratabilir.

Özellikle de alışkanlıklarına bağlı çocuklar ve anneden bugüne kadar hiç ayrılmamış olan çocuklarda direnç gözükebilir.. Çünkü bu zamana kadar gereksinimleri ebeveynleri ya da bakıcıları tarafından karşılanan çocuk, artık bazı gereksinimlerini giderebilmek için kendisi çabalamak zorunda kalacaktır. Bu da çocukta yeterince kaygı ve endişe doğurabilecek bir durumdur.

Anaokuluna başlama sürecinde bazı çocuklar, ilk başta okula gelmekte çok uyumludurlar ve yeni ortama kolay girer böyle devam ederler. Bazı çocuklar ise ilk birkaç gün olumsuz bir tepki vermezler her şey yolunda gidiyor gibi görünür ama bir süre sonra çocuk gerçeği fark etmeye başlar. Kuralların olduğu ve her zaman her istediğini yapamadığı bir ortamın içinde olduğunu fark eder. Hayalindeki ortam ile yaşadığı farklı bir yerdir ve okula gitmek istememe, gittikten sonra anneyi bırakmama, sınıfa girmekte zorluk yaşarlar.