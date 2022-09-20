Başarılı bir çocuğun sırrı bu öğünde! Mutlaka her sabah...

Okul çağı döneminin çocukların gelişiminin en hızlı olduğu dönem olduğunu ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, bu dönemde protein ihtiyacının önem kazandığını belirtti. Koçan, "Kahvaltı çocuklarda ve gençlerde hem fiziksel büyüme ve gelişim hem de mental gelişim açısından önem taşıyor. Dolayısıyla okul başarısını dahi etkiliyor. Bu nedenle çocuk ve gençlere mutlaka kahvaltı alışkanlığının kazandırılması gerekiyor" diye konuştu.

"ENERJİ İHTİYACINI KARŞILARKEN KARBONHİDRAT VE YAĞ TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ" Okul çağı döneminde büyüme hızlandığı için protein ihtiyacının önem kazandığı söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, "Bununla birlikte, enerji ihtiyacını karşılamak için yağ ve karbonhidrat tüketimine de dikkat edilmesi gerekiyor. Günlük alınan enerjinin yüzde 20'si proteinlerden, yüzde 30'u yağlardan ve yüzde 50'sinin de karbonhidratlardan alınması önem taşıyor. Fiziksel aktivite ve büyüme gelişme hızı da bu oranlarda küçük farklılar oluşturabiliyor. Hem kaliteli protein hem de Omega 3 kaynağı olan balık haftanın iki günü, kırmızı et haftanın en az iki günü yine haftanın bir iki günü de bitkisel protein kaynağı olarak baklagiller mutlaka tüketilmeli. Yine haftanın en az 4 günü kahvaltıda mutlaka yumurta olmalı. Ayrıca sebze yemeklerine de kıyma eklenerek protein alımı sağlanabilir" dedi. "DEMİRDEN ZENGİN BESİNLER TÜKETİLMELİ" Koçak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve öğrenme kapasitesinin artması için demir bakımından zengin et, yumurta ve baklagiller gibi besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Yine kemik gelişimi için kalsiyum ihtiyacının karşılanması için süt ve süt ürünlerinin beslenme düzeninde yer alması da önem taşıyor. Bunun için, günde en az iki su bardağı süt ya da yoğurt tüketilmeli, kahvaltıda da peynir eksik edilmemeli."





"KAHVALTI OKUL BAŞARISINI ETKİLİYOR"

Kahvaltının çocuklarda ve gençlerde hem fiziksel büyüme ve gelişim, hem de mental gelişim açısından önem taşıdığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, "Kahvaltı dolayısıyla okul başarısını dahi etkiliyor. Bu nedenle çocuk ve gençlere mutlaka kahvaltı alışkanlığının kazandırılması gerekiyor. Hatta mümkünse kahvaltının aile üyeleriyle birlikte yapılması ve hafta sonları da tüm aile bireylerinin katıldığı sabah kahvaltılarının organize edilmesi alışkanlığın kazandırılmasında yarar sağlıyor. Sağlıklı bir kahvaltının içeriğinde mutlaka peynir, yumurta, süt gibi protein kaynaklarına yer vermek gerekiyor. Ayrıca, lif kaynağı olarak taze sebze, meyve, kaliteli yağ kaynağı olarak zeytin ve ceviz de tercih edilecek ürünler arasında yer alıyor. Kahvaltı sevmeyen çocuklar için, tost, süt-müsli-meyve-kuruyemiş şeklinde alternatif öğünler de çözüm olabiliyor" şeklinde konuştu.



"İŞTAH ARTIYOR"

Enerji ihtiyacının fazla olduğu çocukluk döneminde iştahın arttığını belirten Koçak, "Bu ihtiyacı karşılamak için gün içinde küçük ara öğünlerle destek vermek yarar sağlıyor. Ara öğünlerde kuruyemiş, meyve, süt ya da ev yapımı küçük sağlıklı sandviçler gibi sağlıklı alternatiflerin tercih edilmesi hem tokluk hissi oluşturuyor, hem de sağlıksız besinlere olan eğilimi azaltıyor" dedi.



"ÜÇ ÖĞÜN YEMEK ALIŞKANLIĞINA ÖZEN GÖSTERİLMELİ"

Çocukların, anne babanın beslenme alışkanlıklarını örnek aldığını söyleyen Koçak, "Bu nedenle evdeki beslenme tarzı önem taşımaktadır. Evde mutlaka düzenli olarak üç öğün yemek alışkanlığı olmasına özen gösterilmeli. Ailece masaya oturmak ve yemek saatlerinin planlanması da ilk adım olabilir. Ayrıca, fast food beslenme tarzından kaçınmak, abur-cubur gibi sağlıksız gıda alımının kısıtlanması da önem taşıyor. Çocuklar sağlıklı besin tüketimine örnek olunarak özendirilmeli" ifadelerini kullandı.