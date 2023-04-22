Bayramlarda çocuk olmak! Aile ilişkilerini yeniden keşfetmenin yolu: Güçlü bağlar

Bayramlar paylaşma, hoşgörü, yardımlaşma gibi duyguları çocukların geleceğine miras bırakıyor. Bu sayede ailelerin bayramları geleneklerine göre geçirmeleri, çocuklarının gelişimini olumlu etkiliyor.

PINAR YILDIZ YÜKSEL Giriş Tarihi: 22.04.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 11:02 PAYLAŞ ABONE OL

Bugün bayram ve bayramların özellikle çocuklar üzerindeki etkisi büyük. Onlar bugünlerde yaşayacakları her güzel anıyı, öğrenecekleri her bilgi ve davranışı geleceklerine taşıyacaklar. Bunu da ailelerinde gördükleri ile yapacaklar.



Aile ziyaretleri, büyüklerin ellerini öpüp harçlıklar almak, ihtiyacı olanlara yardım etmek, komşularımıza özel ikramlarda bulunmak, bayram için heyecanla hazırlıklar yapmak... Hepsi bizlerin kadim gelenekleri... Bunlara tanık olan çocuklar da bu kadim gelenekleri kendi geleceklerine taşıyacaklar. Aile bağları kuvvetli büyüyen çocukların ilerde yalnızlık hissetme oranı da düşüyor.

Bizde bayramların ve geleneklerimizin çocuklar üzerindekini etkisini uzman psikolog Tuğba Yağan ile konuştuk. Yağan, "Bayramlar çocuklara bir arada olup sevinci, huzuru çoğaltmayı öğretir" diyor.



- Geleneksel bayramlarımız, çocuklarımıza neler öğretir?

- İnsan değerleriyle farklılaşır. Bayramlar da birlik ve bütünlüğü güçlendiren, insanlar üzerinde olumlu ruhsal etkileri olan özel günlerdir. Bayramı yaşarken kendimizin ve sevdiklerimizin o günleri güzelleştirilir, bir arada olup sevinci, huzuru çoğaltmayı öğretir. Mutluluk duygusunun, sevdiği insanlarla bir araya bayram vesilesiyle gelmesi, kalabalıklaşması, o mutluluğun daha coşkulu yaşanmasına vesile olur. Hoşgörü duygusu kazandırır. Anne babalar bayramların manevi hissiyatıyla beraber çocuklarına karşı daha ilgili ve şefkatli davranmaya özen gösterir. Geleneksel bayramların vesile olduğu şey; sevilenleri görmekten çok, seven ve sevilenlerin kalpleriyle kucaklaşmasıdır bir nevi...