Bayramlarda çocuk olmak! Aile ilişkilerini yeniden keşfetmenin yolu: Güçlü bağlar

- Geleneksel bayramlarımız, çocuklarımıza neler öğretir?
- İnsan değerleriyle farklılaşır. Bayramlar da birlik ve bütünlüğü güçlendiren, insanlar üzerinde olumlu ruhsal etkileri olan özel günlerdir. Bayramı yaşarken kendimizin ve sevdiklerimizin o günleri güzelleştirilir, bir arada olup sevinci, huzuru çoğaltmayı öğretir. Mutluluk duygusunun, sevdiği insanlarla bir araya bayram vesilesiyle gelmesi, kalabalıklaşması, o mutluluğun daha coşkulu yaşanmasına vesile olur. Hoşgörü duygusu kazandırır. Anne babalar bayramların manevi hissiyatıyla beraber çocuklarına karşı daha ilgili ve şefkatli davranmaya özen gösterir. Geleneksel bayramların vesile olduğu şey; sevilenleri görmekten çok, seven ve sevilenlerin kalpleriyle kucaklaşmasıdır bir nevi...
- Aile ziyaretlerinin çocuklar için önemi nedir?
- Paylaşılan değerler insan hayatında güven oluşturur. Değerler uyum ve birlik sağlar ve insanların birbirine, ailesine, yakınlarına daha samimi bağlarla bağlanmasına imkan verir. Bu da çocukların zihinlerinde bayramları aileyle ve yakınlarıyla geçirilen güzel anlar olarak kodlamasını sağlar. Bu kodlama çocuklarda duygusal yakınlık bağını arttırır. Eğer paylaşılan ortak değerler yoksa insanlar birbirine aldırmaz, birbirlerinin sorun ve dertlerine mutluluklarına kayıtsız kalır. Bayramlaşmak ortak bir değeri paylaşmaktır. Ortak değerleri olan insanların da o değerlerine uygun ortak ve benzer tutum, davranış, tavır ve kararları olur. İnanç ve değerlere sahip olmak ve bunları yaşam biçiminin içine katmak insanın benlik değeri ve yaşam doyumu için kıymetli unsurlar.
- Bir nevi yalnızlıktan da koruyor bizi bayram geleneklerimiz değil mi?
- İlerleyen zamanın ve çağın en büyük sorunlarından biri de yalnızlık olacak. Batı ve Avrupa kültüründe daha çok rastladığımız, çocuk yetiştirirken aile bağlarını güçlü tutmaksızın erken yaşlarda bireyselleşme tohumları ekmek, çocuğun ailesine, akrabalarına ve çevresine karşı duygusal yakınlık hissini de azaltabiliyor. Sadece kendi hazzımızı, kendi konforumuzu düşünüp bencilleşirsek bu hayatta, aile bağları zayıflar. Bu da ilerleyen yaşlarda insanı yalnızlığıyla yüzleştirir. Oysa bizim geleneklerimiz birlikte olmayı, birbirimizi sorunlarına koşmayı öğretir çocuklara. Birlikte anı biriktiren çocuklar, akrabalarına karşı kayıtsız kalamaz. Bu da yalnızlık hissetme ihtimalini düşürür. Aile bağları kuvvetlenir. Çocuklar bayramda kendilerini daha değerli hissederler.
DAYANIŞMA RUHUNU ÖĞRENİR
- Çocukların ibadetlere şahit olmasının faydaları var mıdır?
- Çocuğun yapılan ibadetlere şahit olarak büyümesi onun ruhuna iyi tohumlar ekmek gibidir. İslam dininde bayramdan hemen önce fitre vermek var mesela. Durumu iyi olanın ihtiyaç sahibine yaptığı bu fitre bağışıyla, çocuklara da yardımlaşma ve dayanışma duygusunu aşılamış ve dininden de bir şeyler öğretmiş olursunuz. Özellikle bu bayramda, 6 Şubat depremiyle evini, işini kaybeden, çalışma imkanı bulamayan, işi gücü aksayan insanlarımıza yapmak istediğimiz yardımları ulaştırma yükümlülüğümüz daha fazla olmalı. Yardımlaşma ve dayanışma duygularının özellikle bayramlarda artması, bizi millet yapan bağların ne kadar güçlü, derin ve kopmaz olduğuna dair inancımızı pekiştiriyor. Çocuklarınız yardımlaşmayı ve bu duyguları tatmayı sizin sayenizde deneyimleyebilir. Kalpler kadar bedenlerin de kucaklaştığı bayramlarda torun ve evlat kokusunu ailelere yaşatmak gerekir.
DEPREM BÖLGESİNE OYUN PARKI YAPILACAK
Zorlu PSM'nin ev sahipliği yaptığı Çocukların Festivali, 5-6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Festival ilk gün sadece depremzede çocukları ve ailelerini misafir edecek. 6-7 Mayıs tarihli biletlerin satışından elde edilen gelirle deprem bölgesinde oyun parkları inşa edilecek.
Festivalde, konser, tiyatro, sanat atölyeleri başta olmak üzere 50'den fazla etkinlik yer alıyor. Kortej, akrobasi gösterileri, etkileyici şovlar, orkestra dinletileri, graffiti, dans deneyimi, fotoğraf alanları, Sihirbaz Okulu, Warner Bros'un çok sevilen kahramanları da çocukları bekliyor.