Bebeklerini erken uyutan anneler daha sağlıklı! İşte bebeğinizi daha erken uyutabilme sırları

Avustralya 'da Growing Up adlı bir hükümet kuruluşu, anne ve bebek sağlığı hakkında araştırma yapmak için 10.000 kişiden fazla aileyi araştırma altına aldı. Ortaya konulan sonuçlar ise oldukça dikkat çekiciydi.İşte 2 yıl boyunca süren bu araştırmanın sonuçları…

Bebekleri geç saatte yatırmanın onları tüm gece uyuttuğuna dair yanlış inanışın aksine erken yatan bebeklerin daha sağlıklı olduğu keşfedildi. Üstelik daha kaliteli bir yaşam için çocukların daha iyi büyüdüğü de keşfedildi.

VERİLER BİNLERCE ÇOCUKTAN TOPLANDI

3600 çocuğunun verilerinin toplandığı bu çalışmada, çocuklar uyku alışkanlıklara göre 4 gruba ayrıldı. Analiz sonucunda erken yatıp erken çocukların diğer çocuklara göre daha sağlıklı olduğu tespit edildi. Üstelik çalışma, büyüdükçe obezite risklerinin de bu çocuklarda daha düşük olduğunu ortaya koydu.

ANNELER İÇİN DE DAHA İYİ

Avustralya'daki Sleep DownUnder konferansında sunulan çalışmaya göre, bebekler erken uyuduklarında annelerinin ruh sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip ve onları daha mutlu hale getiriyor. Çalışma, çocukların uykuya dalma süresinin ebeveynlerinin sağlığı üzerinde genel bir etkisi olduğunu da ekliyor.