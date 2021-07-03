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Bebeklerini erken uyutan anneler daha sağlıklı! İşte bebeğinizi daha erken uyutabilme sırları

Anne ve babalar, bebeklerini daha geç yatırdıklarında gece daha az uyanacaklarına dair bir yanılgıya kapılabilabiliyor. Fakat aslında bebekler, her 1-2 saatte uyanma eğilimine sahipler ve hangi saatte yatırırsanız yatırın bu uyku düzeni nedeniyle uyanmanız gereken aralıklar devamlılık gösterecektir. Üstelik yapılan bir araştırma bebeklerini erken saatte yatıran annelerin ruh sağlığının daha iyi olduğunu ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 03.07.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 11:39
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Bebeklerini erken uyutan anneler daha sağlıklı! İşte bebeğinizi daha erken uyutabilme sırları

Avustralya'da Growing Up adlı bir hükümet kuruluşu, anne ve bebek sağlığı hakkında araştırma yapmak için 10.000 kişiden fazla aileyi araştırma altına aldı. Ortaya konulan sonuçlar ise oldukça dikkat çekiciydi.İşte 2 yıl boyunca süren bu araştırmanın sonuçları…

ERKEN UYUYAN BEBEK DAHA SAĞLIKLI

Bebekleri geç saatte yatırmanın onları tüm gece uyuttuğuna dair yanlış inanışın aksine erken yatan bebeklerin daha sağlıklı olduğu keşfedildi. Üstelik daha kaliteli bir yaşam için çocukların daha iyi büyüdüğü de keşfedildi.

VERİLER BİNLERCE ÇOCUKTAN TOPLANDI

3600 çocuğunun verilerinin toplandığı bu çalışmada, çocuklar uyku alışkanlıklara göre 4 gruba ayrıldı. Analiz sonucunda erken yatıp erken çocukların diğer çocuklara göre daha sağlıklı olduğu tespit edildi. Üstelik çalışma, büyüdükçe obezite risklerinin de bu çocuklarda daha düşük olduğunu ortaya koydu.

ANNELER İÇİN DE DAHA İYİ

Avustralya'daki Sleep DownUnder konferansında sunulan çalışmaya göre, bebekler erken uyuduklarında annelerinin ruh sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip ve onları daha mutlu hale getiriyor. Çalışma, çocukların uykuya dalma süresinin ebeveynlerinin sağlığı üzerinde genel bir etkisi olduğunu da ekliyor.

BEBEĞİNİZİN DAHA ERKEN UYUYABİLECEĞİ BİRKAÇ İPUCU

  • Bebeklerde ve çocuklarda uyku süreci oldukça zorlu olabilir. Fakat bunu düzene sokmanın birkaç ipucu bulunuyor.
  • Bebeğinizin odasında ışık olmadığından ve ses geçirmediğinden emin olun. Böylece uyku öncesi uyaranlara karşı çocuğunuzu koruyarak daha rahat uykuya dalmasını sağlayabilirsiniz.
  • Uyumadan önce bebeğinizin yeterince besleyin. Bu sayede acıktığı için yeniden uyanmak zorunda kalmadan daha kesintisiz bir uyku yaşayabilir.
  • Bebek gece ilk uyandığında hemen yanına gitmeyin, birkaç dakika bekleyin. Eğer ağlamaya devam ediyorsa gidin. Böylece ne kadar ağlarlarsa o kadar dikkat çekebileceği sorunuyla karşı karşıya kalmazsınız.
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