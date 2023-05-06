Beynin %80’i bu dönemde oluşuyor! Çocuklarda bu yaşa dikkat: Sağlıklı bir birey olması için...

Bebekler, dünyaya gözlerini açar açmaz bir şeyler öğrenmeye başlarlar. Geçirdikleri her gün onların değişik davranışlar göstermesine neden olur. Sizi öğrendikleriyle, tepkileriyle bunun yanında eğilimleriyle şaşırtmaya başlarlar.Bu sebeple bebeğinizin dönem dönem farklılaşan gelişim özellikleri olduğunu bilmelisiniz.

Çocuklarda ilk 3 yaş çok önemlidir. Çünkü tüm yaşamı etkileyen ''Bağlanma'' özellikle bu yaş aralığında oluşur.Bağlanmanın 2 taraflı olduğunu ve güvensiz bağlanmanın da bir travma şekli olduğunu bilelim.

Çocuk anneye bağlanırken anne de çocuğa bağlanır. Fakat çocuğun anneye bağlanması kritiktir çünkü çocuğun bağlanması gelişimsel bir ihtiyaçtır.