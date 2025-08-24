Bi’ Adada Bi’ Arada” ilk gösterisiyle büyük ilgi gördü

Sahneye taşınan gösteride, Bi' Adada Bi' Arada dünyasına ait şarkılar, danslar ve eğlenceli performanslar ile izleyicilere keyifli anlar sunuldu. Karakterlerin tiyatral sunumuyla, dostluk, iş birliği, empati ve birlikte yaşam gibi dizinin temel temaları da sahneye yansıtıldı.

ÇİZGİ DİZİ HAKKINDA

Bi' Adada Bi' Arada, keyifli bir tatile çıkarken kendilerini hiç bilmedikleri bir adada bulan altı kafadar Afili, Cesur, Turta, Timsat, Kapar ve Kapmaz'ın maceralarını konu alıyor. Adanın yerlileri Nazik Hanım, Lemur ve Lafatan ile aralarında gelişen sürpriz karşılaşmalar, dostluk ve ekip çalışması üzerine eğlenceli hikayeler doğuruyor. Geçmişini hatırlamayan Ballı'nın da aralarına katılmasıyla macera daha da renkleniyor. Dizinin her bölümünde izleyiciler hem eğleniyor hem de farklı atasözleri ve deyimleri öğreniyor.

MinikaÇOCUK'un özgün yapımlarından biri olan Bi' Adada Bi' Arada, ekranlardaki başarısını sahnedeki ilk lisanslı gösterisiyle de kanıtladı.