Bu belirtilere dikkat! Çocuğunuzun hiperaktif olduğunun 4 işareti

"OYUNCAKLARDAN SIKILIP PARÇALAMAYI TERCİH EDERLER" Klinik Psikolog Bengisu Binay, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Çocukta dikkat kusuru özellikle eğitim hayatının başlamasıyla bariz hale gelir. Okul öncesi dönemde de her şeyden çabuk sıkılan ve bıkan bu çocuklar, oyuncaklardan dahi sıkılıp kısa bir süre sonra onları parçalamayı tercih ederler. Okulun başlamasıyla birlikte öğrenmeye karşı ilgisizdirler. Tabi ki kişinin aile içinde yaşadığı durumlar da dikkat eksikliğini arttırabilir. Ergenlik döneminde ise okul başarısızlığı yanında davranış sorunları ve aileye karşı gelişen tavır gözlenir. Ergenlikte aşırı hareketsizlik azalır ve yerine çabuk sıkılma ve dikkat kusuru bariz olur. Erkek çocuklarda kızlara oranla daha sık rastlanır. Erkek çocuklarda genellikle hiperaktivite ve impulsivite belirtileri ön planda iken, kız çocuklarında daha çok dikkat eksikliği barizdir."

TEDAVİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ ŞART

Hiperaktivite tedavisinde aile okul ve hekim iş birliği yapılması gerektiğine dikkat çeken Binay, "Tedavinin ilk şartı, aile, okul ve hekim, psikolog arasındaki sıkı iş birliğidir. Çünkü dikkat eksikliği ve hiperaktivite evde olduğu kadar okulda da sorun yaşanmasına neden olur. Öğrenmeyle ilgili sorunlar yanında arkadaş ilişkilerinde yaşanan sorunlar ve kurallara uyma güçlüğü aile ve okulun ortak ve sağlıklı yaklaşımlarıyla aşılabilir. Öncelikle ailenin hiperaktivite hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Çünkü çocukta var olan sorunların nedenlerini başka yerlerde aramak, çözüm üretmeyi engellediği gibi telafisi mümkün olmayan yanlış yaklaşımlar sergilenmesine neden olacaktır. Çocukla olan ilişkimizi düzenleyebilmek için dikkat eksikliği belirtilerini yanlış yorumlamamak gerekir" dedi.