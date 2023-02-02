Bu besin boy uzamaya yardımcı oluyor! Çocuğunuz uzun boylu olsun istiyorsanız mutlaka...

SÜT ÜRÜNLERİ Peynir, süt, süzme peynir ve yoğurt gibi süt ürünleri, çocuğunuzun boy uzatması için gerekli olan en temel besinlerden bazılarını içerir. Harika bir kalsiyum kaynağıdırlar ve çocuklar arasında kemik mineral içeriğine katkıda bulunurlar. Kalsiyumun yanı sıra süt ürünleri de protein ve D vitamini açısından zengindir. Boyu uzatmak için D vitamini olmazsa olmaz bir besindir. Süt ürünleri alımı, çocuğunuza hücre büyümesi için gerekli olan gerekli besinleri sağlar. Bu nedenle çocuğunuza her gün bir bardak süt verdiğinizden emin olun. Ayrıca diğer süt ürünlerini de zaman zaman diyetlerine dahil edin.

YUMURTA Yumurtalar bir beslenme güç merkezidir. Besin maddelerinin bir kısmını başka herhangi bir gıdada bulmak zordur. Protein, B12 Vitamini, Kalsiyum ve riboflavin açısından zengindirler. Yumurta akı yaklaşık 7 gram olan %100 proteindir. Ayrıca 5 gram yağ, 1.6 gram doymuş yağ ile karotenoidler, demir, vitaminler ve mineraller içerir. En iyi yanı, yumurta, boy uzatmak için bir diyete dahil edilecek en çok yönlü gıdalardan biridir. Farklı şekillerde hazırlanabilir ve çocuğunuz bundan sıkılmaz.