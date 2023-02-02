Bu besin boy uzamaya yardımcı oluyor! Çocuğunuz uzun boylu olsun istiyorsanız mutlaka...

Çocuğunuzun boyunu uzatmasına yardımcı olmak için seçebileceğiniz en iyi 6 yiyecek aşağıdadır:
TAM TAHILLAR VE FASULYE
Kepekli tahıllar iyi bir protein, magnezyum, lif, vitamin ve mineral kaynağıdır. Hindistan'da bakliyat her evde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yulaf ile birlikte günlük bir kase baklagil vermek, iyi bir demir ve kalsiyum kaynağıdır. İyi bir lif kaynağı için kabuklu tam tahılları kullanın. Fasulye ve bakliyat alımı, çocuklar arasında büyüme için gerekli olan iyi bir protein kaynağıdır. Proteinin yanı sıra demir, B vitamini, magnezyum, bakır, çinko ve lif gibi diğer besinler açısından da zengindirler.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Çocuğunuz yeşil sebzeleri sevmeyebilir veya gördükten sonra surat asabilir. Ancak bu sebzelerin onlar için çok iyi olduğunun zaten farkındasınızdır. Özellikle bamya, brokoli, ıspanak, bezelye ve Çin lahanası gibi sebzeler temel besinler açısından zengindir.
Ispanak gibi koyu yeşil sebzeler ailesi, A Vitamini, C Vitamini, K Vitamini, lif, folat, magnezyum, demir, potasyum ve kalsiyum gibi birçok besin içerir. Bunlar genel büyüme ve gelişme için zorunludur. Bu nedenle, çocuğunuzun boyunun uzamasını istiyorsanız, boylarını uzatmak için mamalarına yeşil sebzeler ekleyin.
SÜT ÜRÜNLERİ
Peynir, süt, süzme peynir ve yoğurt gibi süt ürünleri, çocuğunuzun boy uzatması için gerekli olan en temel besinlerden bazılarını içerir. Harika bir kalsiyum kaynağıdırlar ve çocuklar arasında kemik mineral içeriğine katkıda bulunurlar. Kalsiyumun yanı sıra süt ürünleri de protein ve D vitamini açısından zengindir. Boyu uzatmak için D vitamini olmazsa olmaz bir besindir. Süt ürünleri alımı, çocuğunuza hücre büyümesi için gerekli olan gerekli besinleri sağlar. Bu nedenle çocuğunuza her gün bir bardak süt verdiğinizden emin olun. Ayrıca diğer süt ürünlerini de zaman zaman diyetlerine dahil edin.
YUMURTA
Yumurtalar bir beslenme güç merkezidir. Besin maddelerinin bir kısmını başka herhangi bir gıdada bulmak zordur. Protein, B12 Vitamini, Kalsiyum ve riboflavin açısından zengindirler. Yumurta akı yaklaşık 7 gram olan %100 proteindir. Ayrıca 5 gram yağ, 1.6 gram doymuş yağ ile karotenoidler, demir, vitaminler ve mineraller içerir. En iyi yanı, yumurta, boy uzatmak için bir diyete dahil edilecek en çok yönlü gıdalardan biridir. Farklı şekillerde hazırlanabilir ve çocuğunuz bundan sıkılmaz.
SOYA FASULYESİ
Protein, folat, karbonhidrat, lif ve vitaminler açısından zengin olan soya fasulyesi, boy uzatmaya yardımcı olmak için genellikle hafife alınan bir besindir. Soya parçaları, soya unu, tofu ve soya sütü gibi yiyecekler iyi protein kaynaklarıdır. Tüm soya ürünleri kalsiyum açısından yüksektir ve kemik sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olur. Ayrıca folat, vitaminler, karbonhidratlar ve lif içerirler.
MUZ
Muz, bir tür tüm yıl meyvesidir. Potasyum, manganez, kalsiyum, çözünür lif, Vitamin B6, C, A ve sağlıklı prebiyotikler gibi birçok temel besin açısından zengindir. Çocuğunuzun boyunu uzatması için dengeli bir diyet seçmeye gelince göz ardı edemeyeceğiniz bir besindir. Muz çocuğunuzun boyunu uzatması için en önemli meyvedir.