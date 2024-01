Bu tatil yeniden bağ kurma fırsatı! Çocuklarınızla unutulmaz anılar için...

Sömestir tatilinin ilk haftasını bitirmek üzereyiz. Geçtiğimiz hafta bu sayfada, tüm yurtta gerçekleşecek olan tatil etkinliklerinden bir rehber hazırlamıştım. Aldığım mesajlarda, birçoğuna katıldığınızı ve oldukça keyifli vakit geçirdiğinizi yazmışsınız. Buna çok sevindim. Yeni önerilerim tabii ki olacak ama tatilin aynı zamanda evin de tadını çıkarmak olduğunu unutmamak lazım. Bu süreci sağlıklı şekilde değerlendirmek hem çocuğun ruhsal dünyasında olumlu duygular inşa etmesini sağlayacak hem de yetişkinlik döneminde sık sık hatırlayıp huzur bulacağı anıları biriktireceği bir zamanlar olacaktır. Bu anıların temelinin nasıl atılacağına ve evde kaldığımız vakitleri nasıl değerlendirebileceğimize gelin birlikte bakalım.





EKRANSIZ BİR GÜNÜMÜZ OLSUN

Evde olduklarında çocuklar hemen tablet ya da telefonlara sarılıyor ve dijital oyun platformlarında zaman geçirmek istiyorlar. Bulunduğumuz bu çağda çocukları ekrandan tamamen koparmak mümkün olmuyor. Genelde zaman kısıtlaması koyuyoruz. Ancak tatilde bunun bir adım ötesine geçelim ve haftanın bir gününü 'ekransız gün' ilan edelim. Ekransız günde, telefon, tablet, televizyon gibi tüm ekranlar yasak olsun. Tabii bu yasak sadece çocuklarımız için değil bizim içinde geçerli. Tüm aile üyeleri, telefon görüşmesi dışında ekrandan uzak olacak ve aile olmanın tadına varacak. Gözlerimizin, beynimizin hatta ruhumuzun bu araya ihtiyacı var. Bunu tatilde alışkanlık haline getirebilirsek hep uygulayabiliriz. Bizi nasıl onardığını zamanla fark edeceğiz.





KELİME HAZİNELERİ GELMELİ

Okuma saati yapmak klasik bir aktivite gibi görünse de oldukça önemlidir. Ancak okuma eylemi ailece yapılmalı. Çocuk, anne ve babasının da kitap okuduğunu görmeli. Herkesin kendi kitabını eline alıp okuduğu, sessiz bir yarım saatin verdiği huzur tüm aileye iyi gelecektir. Çocuk hem hafızasını hem de kelime hazinesini geliştirirken, anne ve baba da bu sakinlik evresinde tüm günün yorgunluğunu unutacak ve kendini dinlendirme fırsatı bulacaktır.





PLAN YAPMAK SANATTIR

Plan yapmak insanın tüm hayatını düzene sokar ve bu bir alışkanlıktır. Bu alışkanlığı çocuklarımıza öğreterek onların hayatını kolaylaştırabiliriz. Öncelikle birlikte bir sonraki günün planını yapın ve bunu not alma işini çocuğunuz verin. Birlikte nereye gideceksiniz, alışverişte neler alacaksınız, hangi aktiviteleri yapmalısınız hepsinin planını yapın ve yaptığınız plana göre hareket edin.



YEMEK YAPMA SAATİ

Çocuklarımıza temel yaşam becerileriniz kazandırmanın ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde gayet iyi anlamıştık. Herkes en az aç kalmayacak kadar yemek yapmayı bilmeli. İşte bu önemli beceriyi çocuğumuza kazandırmak için yarıyıl tatili büyük bir fırsat. Ona omlet, makarna yapmayı, ekmek ve çeşitli kolay yemekleri hazırlamayı öğretmeliyiz. Eğer ilgisi olduğunu ve bundan keyif aldığını görüyorsak yaşına göre yemekleri çeşitlendirebilirsiniz. Üstelik birlikte yemek yapıp sofra hazırlamak aile kavramının sıcaklığının ortaya çıktığı en güzel anlardandır.





AİLE YEMEKLERİ, KUZEN BULUŞMALARI

Tatil tüm aile bireylerinin bir araya gelmesi için büyük bir fırsat. Hangi çocuk kuzenleri ile geçirdiği çocukluk günlerini unutabilir ki? Özellikle kardeşlerinizin sizin çocuğunuzla yaşları yakın çocukları varsa onları sık sık buluşturun ve birlikte vakit geçirmelerini sağlayın. Aile bağlarını bu yaşlarda sağlamlaştıracak ve yaşamları boyu kopmayacak kardeşlik bağları kuracaklar. Geniş aile üyelerinin bir araya geldiği sofraların da çocukların dünyasında olumlu katkısı vardır. O sofralardaki huzur, kahkaha sesleri, anlatılan anılar onların aile kavramını en güzel şekilde kalplerinde inşa etmelerini sağlayacak.





EL BECERİLERİ GELİŞEBİLİR

Her yaştaki çocuk etkinlikten hoşlanır. Kimi resim yaparken kimi bebeğine elbise tasarlarken çok keyifli vakit geçirir. Ancak önemli olan diğer bir beceri de kesme, dikme gibi temel eğitimlerin de çocuğa verilmesi. Yani düğmesini ve söküğünü dikebilen yetişkinler olmalılar. Bu yüzden onlara rengarenk düğmeleri kumaşlara nasıl dikeceklerini öğretelim. Hoşlandıklarını görüyorsak, şişlerle örgü örmelerini de sağlayabiliriz. Şu an teknoloji devi şirketlerin CEO'larının çocuklarını önce tabletle değil şiş ve iğneyle tanıştırdığını hepimiz biliyor ve görüyoruz. Bu çocuklarımızın motor becerilerini geliştirdiği gibi bilişsel gelişimlerine katkı sağlıyor, hafıza, algılama, mantık yürütme ve yaratıcılık yönlerini de zirveye çıkarıyor.



KUTU OYUNLARI OYNAYIN

Çocuklar kutu oyunlarına bayılır. Her birinin kendi zevkine göre favori bir oyunu vardır. Mesela ailece büyük bir puzzle'ı tatil boyunca bitirmeye çalışabilirsiniz. İmece usulü ile ilerleyip tatilin sonunda bir sanat eserine sahip olabilirsiniz. Tombala oynamak soğuk kış geceleri için tatlı bir klasiktir. Monopoly, kelime avı, tabu, jenga, satranç, tavla hepsi hem yarışacağınız hem de birbirinizi en derin şekilde tanıyabileceğiniz eğlenceli oyunlar. Bunları asla es geçmeyin.