Çocuğunuzla iletişim kurmanın en iyi yöntemi!

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet'in 100. Yılında Kayseri'de Eğitim Sempozyumu sürüyor. Kayseri Üniversitesi'nde devam eden sempozyuma, kentteki okullarda görevli öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Malazgirt İlkokulu Müdür Yardımcısı Dr. Harun Dursun ve Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen Sena Merve Göç de, sempozyumda "İlkokul Öğrencilerinin Resimlerinde 'Mutluluk' Kavramına Yönelik Hayal Temsilleri" konulu sunum gerçekleştirdi. Sunumda konuşan Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen Sena Merve Göç; insanlarda gelişimin yaşam boyu devam ettiğini ve bu gelişimin içinde çocukluk döneminin önemli bir alana sahip olduğunu kaydetti.



Çocukların gelişim dönemlerinin incelenmesinin çocukların davranışlarını doğru analiz edilebilmesi için önemli olduğunun altını çizen Göç; "Çocuk dünyayı kendi algıladığı gibi görür ve kendi gördüğü biçimde ifade etmeye çalışır. Winnicot tarafından 1971'de terapide resim analiz yöntemi kullanılmıştır. Çocukla iletişim kurarken kullanılan iletişim araçlarının en kolay yollarından biri resim çizmedir. Çocuğun duygu ve düşüncelerini resim çizerken daha rahat ifade ettiği düşünülmektedir. Uygulama sonrasında elde edilen nitel veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin resimlerinde mutluluk kavramına yönelik hayal temsilleri ve açıklamaları tespit edilmiş olup; tümevarımsal bir yaklaşımla kodlar ve temalar oluşturulmuştur. Kod ve temaların oluşturulması sürecinde öğrencilerin resimleri ve bu resimlerle ilgili açıklamaları, farklı iki araştırmacı tarafından birkaç kez incelenerek fikir birliği sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.