Çocuğunuzu ne kadar kötü etkiliyor? Küçük beyaz yalanlar

Küçük ve beyaz olduğunu düşündüğünüz yalanlar aslında çocuklarla olan ilişkinizi derinden yaralayabilir. Bu nedenle aslında onları korkutmamak, bir şeylere ikna etmek veya daha kolay kabullenmesini sağlamak için söylediğiniz "ufak" yalanlar hem çocukları hem de yetişkinlikleri döneminde geri dönülmez yaralar açabiliyor. İşte o yalanların sonuçları…

ANKSİYETE RAHATSIZLIĞINA YOL AÇABİLİR

Araştırmalar, ebeveynler çocuklarına yalan söylediğinde kaygı ve yalanın el ele gittiğini verdiğini gösterdi. Ebeveynler, çocuklarının onlara itaat etmesini isteyebilir veya belki bir yere gitme konusunda yalan söylerler. Bu herkesin başına gelmiştir. Fakat çocuklar, kendilerine söylenen ve yaşadıkları şeyin arasındaki farkı bilirler. Bu nedenle kendilerine yalan söylendiğini öğrendiklerinde tam olarak sizin hangi sözünüze güvenebileceklerine emin olamadıkları için sürekli endişe içinde olabilirler.

ÇOCUĞUNUZLA İLİŞKİNİZE ZARAR VEREBİLİR

Çocukların ebeveynlerine olan bağlılıkları yalanlar yüzünden genellikle zayıflar. "Masum" beyaz bir yalandan sonra ilişkiniz eskisi kadar iyi olmayabilir. Çocukken, yetişkinlerin bize söylediklerini fazla düşünmeden inanma eğiliminde oluruz. "Çok fazla televizyon izlerseniz kare gözlerin olur" gibi saçma bir şey olsa bile çocuklar inanabilirler. Yine de bunun doğru olmadığını anladıklarında çocuklar, hayal kırıklığına uğrar ve güven sorunları geliştirebilirler.

KENDİSİNE YALAN SÖYLENEN ÇOCUKLAR GELECEKTE YALAN SÖYLEME EĞİLİMİ GELİŞTİRİRLER

Ebeveynlerimizin yaptıklarının çoğu, yetişkinler olarak kim olduğumuzu şekillendirecektir. Buna yalan söylemek de dahil. Yalan söylenen çocuklar, gerçeği ebeveynlerinden ve hatta büyüdüklerinde akranlarından gizleme olasılıkları daha yüksektir.

Yalan söylemek yerine, ebeveynler çocuklarıyla birlikte anlamaya çalışmalıdır. Neden bugün oynayamayacaklarını ve yapacak işleri olduğunu, bunun yerine yarın oynayabileceklerini anlamaları gerekir. Gelecekte, dürüstlük ve gerçek karşılığını mutlaka verir ve bu çocuklar ileride bir şeyden rahatsız olduklarında, sorunlarını ebeveynlerine götürecek kadar kendilerine güvenebilirler.

İLERİDE YETİŞKİN GİBİ DAVRANMAK ZORLANABİLİRLER

Yalan söylemek çoğu zaman kolay bir yol olarak görülebilir. Bazen gerçeği açıklamak zor olduğu için beyaz bir yalan söylemek tercih edilebilir. Fakat bu durumun sonuçları o kadar da basit olmayacaktır. Çocuklar, büyüdüklerinde genellikle bu yalanların etkilerini hissederler ve bazı psikolojik ve sosyal zorluklarla yüzleşmek zorunda kalırlar. Karakterleri etkilenebilir. Manipülatif ve bencil insanlara dönüşebilirler. Çocukların duygularını kabul etmek, seçenekler sunmak ve sorunlarınızı birlikte çözmek, daha zorlu fakat çok daha iyi yetişkinlere dönüşebilecek iyi insanlar haline gelmelerini sağlar.