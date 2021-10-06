Çocuk beslenmesinde tehlike! İnek sütü diyabete mi neden oluyor?

Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği'nin yıllık konferansında çevrimiçi olarak sunulan bulgular, 20 yıl önce ortaya çıkan inek sütünün besin kalitesi açısından değerli olmasına rağmen, tip 1 diyabet riskini artırabileceğine dair endişeleri desteklemektedir.
"EMZİRME DİYABETTEN KORURKEN İNEK SÜTÜ RİSKİ ARTIRIYOR"
İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni çalışma, emzirmenin çocukları tip 1 diyabetten koruyabileceğine dair daha önceki bulguları doğrularken, inek sütünün riski önemli ölçüde artırdığını da buldu. Günde en az iki ila üç bardak içen çocukların, iki bardaktan daha az içenlere göre tip-1 diyabet geliştirme olasılığı yüzde 78 daha yüksekti.
Araştırmacılar bulgularının ön gözlemler olarak değerlendirilmesi gerektiği ve genel nüfus için herhangi bir diyet tavsiyesi yapılmadan önce daha fazla araştırmayla doğrulanması gerektiği konusunda uyardılar. "Bu biraz zor - inek sütünün besin değeri olduğunu biliyoruz" ancak Karolinska Enstitüsü'nde beslenme epidemiyolojisi alanında araştırma görevlisi olan ve araştırmayı yöneten Anna-Maria Lampousi, The Telegraph'a telefonda verdiği demeçte, "inek sütü tüketimi ile tip 1 diyabet arasındaki bu ilişkiyi de görüyoruz" diyerek sürecin tam olarak incelenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
"NASIL ENGELLENECEĞİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR"
Lampousi ayrıca gözlenen ilişkiyi açıklayabilecek mekanizmanın bilinmediğinin de altını çizdi. Bulgu, tip 1 diyabet insidansının dünya çapında arttığına dair endişeler arasında geliyor.
Araştırmacılar, gençlerde tip-1 diyabet sayısının her yıl Avrupa'da tahmini yüzde 3,4 ve ABD'de yüzde 1,9 arttığını söyledi. Tip 1 diyabette, bağışıklık sistemi pankreastaki insülin üreten hücreleri yok eder.
Tip 1 diyabet için risk faktörleri bilinmemektedir. ABD Hastalık Kontrol Merkezleri tarafından diyabetle ilgili bir belgeye göre, şu anda kimse bu tür diyabetin nasıl önleneceğini bilmiyor. Buna karşılık, tip 2 diyabet veya yetişkin başlangıçlı diyabet riskleri aşırı kilo, hareketsiz yaşam tarzı ve kötü beslenmeyle ilişkili olduğu biliniyor.
"ANAHTAR; NEDENLERİNİ TESPİT EDEBİLMEK"
Lampousi, "Nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek, tip 1 diyabeti önlemenin anahtarıdır" dedi.
Lampousi ve meslektaşları, hamilelik sırasında anne tarafından yenen yiyecekler ve bebeklik veya çocukluk döneminde tüketilen gıdalar ve tip 1 diyabet geliştirme riskleri dahil olmak üzere farklı diyet bileşenlerini inceleyen 152 önceki çalışmayı gözden geçirdi.
Altı ila 12 ay emzirilen çocukların tip 1 diyabet geliştirme olasılığı yüzde 61 daha azdı. Ancak inek sütü ve tereyağı, peynir, yoğurt ve dondurma gibi ürünlerin yüksek tüketiminin tip 1 diyabet riskini artırdığı ortaya çıktı.
Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 2000 yılında, inek sütüne erken maruz kalmanın, tip 1 diyabetli olan bebeklerde riski artırdığını bildirmişti.