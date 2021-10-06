Çocuk beslenmesinde tehlike! İnek sütü diyabete mi neden oluyor?

"EMZİRME DİYABETTEN KORURKEN İNEK SÜTÜ RİSKİ ARTIRIYOR"

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni çalışma, emzirmenin çocukları tip 1 diyabetten koruyabileceğine dair daha önceki bulguları doğrularken, inek sütünün riski önemli ölçüde artırdığını da buldu. Günde en az iki ila üç bardak içen çocukların, iki bardaktan daha az içenlere göre tip-1 diyabet geliştirme olasılığı yüzde 78 daha yüksekti.

Araştırmacılar bulgularının ön gözlemler olarak değerlendirilmesi gerektiği ve genel nüfus için herhangi bir diyet tavsiyesi yapılmadan önce daha fazla araştırmayla doğrulanması gerektiği konusunda uyardılar. "Bu biraz zor - inek sütünün besin değeri olduğunu biliyoruz" ancak Karolinska Enstitüsü'nde beslenme epidemiyolojisi alanında araştırma görevlisi olan ve araştırmayı yöneten Anna-Maria Lampousi, The Telegraph'a telefonda verdiği demeçte, "inek sütü tüketimi ile tip 1 diyabet arasındaki bu ilişkiyi de görüyoruz" diyerek sürecin tam olarak incelenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.