Çocuk gelişimciden okula hazırlık tavsiyesi: "10 adımda mutlu okul günlerine dönüş..."

Okula başlama döneminin; çocuklar için ailelerinden, evlerinden, oyuncaklarından, evdeki düzenlerinden ayrılacağı belirsiz bir süreç olduğunu belirten Çocuk Gelişimi Bölümü Arş. Gör. Kevser Tuğba Çınar Karasu, "Doğumla başlayan fiziksel ayrılık ve devamında bebeklik döneminde yürümenin başlamasıyla anneden fiziksel uzaklaşma gerçekleşir. Bu durum çocuklarda bağımsız hareket edebilmenin sevincini oluştururken bir yandan da uzaklaşmanın oluşturduğu bir kaygı oluşturabilir. Çocuklar o dönemde bu kaygı ile baş etmeye çalışırlar. Zamanla bakım verenin varlığının kaybolmayacağını anlayarak ve kendini güvende hissetmeye başlarlar." dedi.



Ebeveynlerin çocuklarının okula başlama sürecindeki destekleyici tutumları okula uyum sürecini kolaylaştırabilir. Arş. Gör. Kevser Tuğba Çınar Karasu bu süreçte velilere düşen sorumlulukları 10 maddede sıraladı.



KAYGI VE ENDİŞELERİNİ DİNLEYİN

"Çocuğunuzun okulla ilgili kaygıları olabilir, onu dikkatlice dinleyip, anlamaya çalışıp basit, açık ve gelişimsel düzeyine uygun bir dil kullanarak kafasındaki soru işaretlerini giderebilirsiniz. Çocuklar, bu dönemdeki gelişim özellikleri nedeniyle somutlaştırmaya ihtiyaç duyabilirler. Kaygıyla ilgili belirsizlikler şarkı, tekerleme söyleme, resim yapma ve olayları canlandırma yaparak somutlaştırılabilir."



ÇOCUĞUNUZUN DUYGULARINI ANLAMAYA ÇALIŞIN

Çocuğunuzun hayatının bu yeni döneminde endişe, kaygı gibi olumsuz duyguları olabileceği gibi heyecan, coşku, mutluluk, sevinç gibi olumlu duyguları da olabilir ve bu duyguları doruklarda yaşayabilir. Çünkü çocuğunuz yeni bir ortama girecek, yeni arkadaşlarla tanışacak, yeni materyaller tanıyacak ve yeni duygular yaşayacaktır. Bu sebeple çocuğun kendini ifade etme ihtiyacı doğabilir. Bu gibi dönemlerde kendini ifade edeceği alanlar oluşturmak faydalı olabilir. Çocukların bu dönemde duygularının önemsenme, kabul görme ve paylaşılma ihtiyacı vardır. Tam da bu zamanlarda çocuğunuzun okul hakkında neler düşündüğü, bu düşüncelerin onda hangi duyguları oluşturduğu ile ilgili konuşabilirsiniz.