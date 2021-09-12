Çocuklar okula giderken nasıl beslenmeli?

Diyetisyen Sıla Özdemir; çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesi ile ilgili olarak şunları kaydetti; "Okul dönemi dediğimiz dönem 6-12 yaş arasını kapsıyor. Bu dönemde çocukların hem psikolojik hem sosyal açıdan hem de fizyolojik açıdan en hızlı geliştiği dönem. Aynı zamanda bu dönemde çok fazla alışkanlık kazandıkları bir dönem. Yani beslenme alışkanlığını kazanıp bunu bir ömür boyu devam ettireceği dönem bu dönem. Burada 4 önemli besin grubumuz var. Bu besin grupları çocuklarımız için çok önemli. Bunlar; süt, et, tahıl, sebze ve meyve grubu. Bunları önce çocuklarımıza öğretmemiz ve sonrasında da ebeveynleri bilinçlendirmemiz gerekiyor bununla ilgili olarak. Aynı zamanda mutlaka kahvaltı yaptırmamız gerekiyor. En önemli sıkıntımız öğün atlama problemimiz. Çocuklarda da kahvaltıyı atlama söz konusu. Dolayısıyla çocukların mutlaka kahvaltı yapması gerekiyor. Bununla birlikte de öğün atlanmaması gerektiğinin önemle altını çizmemiz gerekiyor."

"BESLENME ÇANTASI ÖNEMLİ"

Çocukların okulda çıkan yemekleri mutlaka yemeleri gerektiğini belirten Sıla Özdemir; "Çocuklar bu dönemde yeterli ve sağlıklı beslenmediği zaman büyüme ve gelişme gerilikleri, boy kısalığı, kilo anlamında da kilosunun normalin çok üstünde veya çok altında gibi durumları olabiliyor. Bu dönemde çocuklar çok sık hastalıklara yakalanabiliyorlar ve bu hastalıkları çok ağır geçirebiliyorlar. Bu nedenle sağlıklı ve dengeli beslenmeleri hem okul başarıları açısından hem de performansları açısından oldukça önemli. Çocukların beslenmenin yanı sıra günde 1-1,5 litrede su içmeleri diğer önemli bir konu. Aynı zamanda çocukların okulda okul yemekleri yemeleri gerekiyor. Kızartmalar ve paketli ürünlerden uzak durmaları gereken bir başka önemli konu. Çocuklarımız okulda yemek yiyemedilerse, yemekten hoşlanmadılarsa ya da okulda yemek çıkmıyorsa bir beslenme çantası hazırlanabilir. Bu çantaya da protein olarak zengin olan peynir, yumurta, badem, ceviz, fındık gibi yağlı tohumlar konulabilir. Yine süt, ayran gibi protein değerleri yüksek içecekler beslenme çantasına konulabilir. Çocuklar genellikle sebze yemeklerini sevmezler. Sebze yemeklerini çocuklarına sevdirme konusunda pişirme ve sunum noktasında dikkat etmelerini rica ediyoruz" dedi.

"FASTFOOD ALIŞKANLIĞI İLERLEYEN YAŞLARDA TEHLİKELİ OLUYOR"

Diyetisyen Özdemir, hamburger, pizza gibi fastfoofd yiyecekler yiyen çocuklar için ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunları yaşayabileceklerine dikkat çekerek, "Çocukların fastfood yiyeceklere yönelmesi ilerleyen yaşlarda birçok hastalığa yakalanmalarına sebep olabilir. Dolayısıyla çocuklara sağlıklı beslenmeyi öğretip, yavaş yavaş tadımlar yaptırarak sağlıklı yemekleri yedirmeye çalışmalıyız. Bir yemeği yada sebzeyi sevebilmek için en az 10 kez denemek gerekiyor. Yani çocuklara ebeveynler bir yemeği 10 kez denetmeden sevip sevmediğine karar vermesinler. Ufak ufakta olsa bir çatalla da olsa mutlaka sebze yemeği tüketmeleri gerekiyor. Ayrıca egzersizde bu dönemde çok önemli. Nasıl beslenme alışkanlık haline gelip kazanılabiliyorsa egzersiz içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Çocukları vücut yapılarına göre yada sevdikleri bir spor dalına yönlendirmek hem pandemi döneminde aldığı kiloları vermesinde ve devam eden hayatlarında çok önemli. Çocukların yaşı ne olursa olsun yetişkinlerle aynı besinlere ihtiyaç duyduğunu lütfen unutmayın. Sadece çocukların porsiyonları biraz daha azdır" diye konuştu.



"BAZI BELİRTİLER SAĞLIKSIZ VE DENGESİZ BESLENMEYİ GÖSTERİR"

Diyetisyen Sıla Özdemir, "Çocukların dengesiz beslenmelerini gösteren belirtilerden en önemlisi derslerde yaşadıkları halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, konsantrasyon bozukluğu veya üşüme gibi problemler gösterilebilir" diye konuştu. Özdemir ayrıca çocukların abur cubur isteklerini isehaftada 1 gün ve 1 çeşit yenmesine izin verilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Danışanlarımıza eğer çocuklarının yediği abur cuburu kesmek isterlerse sadece bir gün ve en çok sevdiği yiyeceği tüketmesine izin verilebilir. Diğer günlerde çocukların sağlıklı beslenmesine devem edilmesini bununda ödül verdiğinizi söyleyebilirsiniz."

