Çocuklarda diş bakımı ne zaman başlamalı?

Çocuğunuzun ilk süt dişi çıktığı andan itibaren dişlerinin fırçalanmaya başlanması gerekir. Günümüzde, annelerin işaret parmaklarına geçirerek bebeklerinin dişlerini temizlemeleri için özel parmak fırçaları üretiliyor. Dişlerin temizliğinde mekanik temizlik önemli olduğu için parmak fırçası yerine temiz bir tülbent parçasıyla da bebeğinizin dişlerinin yüzeyini temizleyebilirsiniz. Her öğünden sonra, bilhassa şekerli gıda alımı sonrası ve yatmadan önce diş ve dil yüzeyindeki kalıntıların temizlenmesi çürük oluşumunu önlemede çok önemli. Dişlerimizi korumak için kullanılan diş macunlarının kullanımından sonra ağzı çok iyi çalkalamak gerekli. Diş macununun kesinlikle yutulmaması gerekli.

ÇOCUKLARI NE ZAMAN DİŞ KONTROLÜNE GÖTÜRMEYE BAŞLAMALISINIZ?

Öncesinde herhangi bir problemle karşılaşılmadığı takdirde, 2 yaşından itibaren çocukların kontrol amacıyla diş hekimine götürülmesini önermekteyiz. Bu diş doktoru kontrollerinde her şeyden önce çocuğunuzun diş doktoru korkusunu yenmek elinizde. 2 yaşından itibaren yılda bir kez 6 yaşından itibaren yılda 2 kez kontrol çocuğumuzun gelecekte diş problemi yaşamasını çok büyük ölçüde engelleyecektir. Bu kontrolleri sömestr ve okul açılmadan önceki okul hazırlıkları programına eklemek hatırlamanızı kolaylaştıracaktır.

SÜT DİŞLERİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Eskiden süt dişlerinin önemi konusunda yeterli bilinç yoktu. Fakat günümüzde hemen hemen herkes süt dişlerinin önemini anlamış durumda. Süt dişleri en başta bebeğin beslenmesi için önemli. Sıvı gıdalardan katıya geçildiğinde bebeğin iyi hazmedebilmesi ve çene gelişimi bakımından çiğnemesi büyük önem taşır. Bir başka konu ise çürüyen veya iltihaplanan süt dişlerinin çekimiyle ilgilidir. Süt dişleri, altlarındaki sürekli dişlere rehberlik eder. Dolayısıyla bir süt dişinin çekilmesi veya tedavi edilmemesi ileride çenede ortodontik problemlerin oluşmasına veya sürekli dişte şekil bozukluğuna sebebiyet verebilir.

ÇOCUKLARIN DİŞLERİ NEDEN ÇÜRÜR?

Süt dişleri, yapıları itibariyle sürekli dişlerden daha kolay çürür. Bebeklerde biberonla verilen şekerli, ballı sıvılar, tatlıya batırılmış emzikler dişin üzerinde asitli bir ortam oluşturarak diş çürümelerine sebep olur. Bu nedenle biberonla verilen sıvılara ekstra şeker katılmamalıdır. Çocuklarda ise sağlıklı beslenmeme, şekerli gıdaların fazla tüketilmesi ve diş fırçalama alışkanlığının kazandırılmaması diş çürüklerine neden olur. Bu noktada ebeveynlerin, çocuklarını sağlıklı beslenme ve ağız hijyeni konularında bilinçlendirmeleri ve onlara iyi örnek olmaları çürüklerin önlenmesinde ve genel sağlık açısından oldukça önemli.

ÇÜRÜK OLUŞUMU ENGELLENEBİLİR Mİ? NELER YAPILABİLİR?

Çürük oluşumunu engellemek için: