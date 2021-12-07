Çocuklarda en sık görülen beslenme kaynaklı sorunlardan biri...

Okul çağı, hızlı büyüme, gelişme ve öğrenme süreçlerini kapsayan, bu nedenle de sağlıklı beslenmenin büyük önem taşıdığı bir dönem olarak biliniyor. Okula giden çocuklarda sağlıklı beslenme ile bedensel, duygusal, okul başarısı ve sosyal gelişim olumlu yönde etkileniyor.

Salgın hastalıkların çoğaldığı dönemde okula giden çocukların beslenme düzenleri de değişti. Okul çağında edinilen beslenme alışkanlıkları, yetişkinlik dönemindeki alışkanlıkları da etkiliyor. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Dilek Özçelik Ersü salgın döneminde çocukların beslenme düzeninin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Günümüzde hala devam eden ve son derece bulaşıcı bir hastalık olan koronovirüs ve oluşturduğu pandemi özellikle çocukları olumsuz etkilediğini söyleyen Öğr. Üyesi Dr. Dilek Özçelik Ersü, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre gelişmekte olan birçok ülkede çocuklar yetersiz beslenmektedir. Bu da onları salgın hastalıklara ve erken ölümlere karşı daha savunmasız hale getirir. Özellikle okula giden çocuklarda salgın hastalıkların görülme sıklığının yüksek olduğu bilinmektedir. Çocukların diyetleri farklı türden, çeşitli ve yeterli besinler ile desteklendiğinde birçok hastalığın seyrini iyileştirdiği ve iyileşme süresini kısalttığı bilinmektedir. Koronovirüs gibi salgın hastalıkları önlemede ve tedavi etmede bağışıklığın güçlü tutulmasının önemi büyüktür" dedi.