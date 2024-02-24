Çocukları hedef alan 2024 model siber tehditler

KİMLİK AVI SALDIRISI FinTech ürünlerinin çocuklar arasında yaygınlaşmasıyla yeni tehditler ortaya çıkacak Giderek artan sayıda banka, 12 yaşından küçük çocuklar için tasarlanmış banka kartları dahil olmak üzere çocuklara özel ürün ve hizmetler sunuyor. Ancak çocuklara yönelik banka kartlarının piyasaya sürülmesiyle birlikte, çocuklar aynı zamanda finansal motivasyona sahip tehdit aktörlerine, PlayStation 5 benzeri cazip hediye vaatleri eşliğinde gerçekleştirilen kimlik avı saldırısı gibi geleneksel dolandırıcılık tekniklerine karşı savunmasız hale geliyor. Sosyal mühendislik tekniklerini kullanan siber suçlular, akranları gibi davranarak ve kart bilgilerinin paylaşılmasını veya hesaplarına para transferi yapılmasını talep ederek çocukların güvenini istismar edebilir.

EVDE YALNIZ ÇOCUKLAR VE AKILLI EV ALETLERİ Çocukların hedef alındığı akıllı ev tehdit vakalarının sayısı artacak Akıllı ev cihazlarına yönelik artan tehdit vakalarına rağmen üreticiler, güvenlik açıklarının potansiyel istismarlarını önceden önleyen siber bağışıklığa sahip teknolojiler ortaya koymak için acele etmiyor. Ancak bu aynı zamanda çocukların olası bir saldırıda siber suçluların hedefi haline gelebileceği anlamına geliyor. Örneğin bir akıllı cihaz tamamen işlevsel bir gözetleme aracına dönüşürse ve bir çocuk evde yalnızsa, siber suçlular cihaz aracılığıyla onlarla iletişime geçebilir ve ebeveynleri evde değilken adlarını, adreslerini, ebeveynlerinin kredi kartı numaralarını talep edebilir. Böyle bir senaryoda, cihazın ele geçirilmesinin ötesinde, finansal veri kaybı ve hatta fiziksel saldırı riski söz konusudur. KİŞİSEL ALANIMA SAYGI GÖSTER ANNE Çocuklar kişisel çevrimiçi alanlarına saygı gösterilmesini talep edecekler Çocuklar olgunlaştıkça, hem çevrimdışı hem de çevrimiçi etkinliklerinde kişisel alanlarını, mahremiyetlerini ve hassas verilerini kapsayan daha fazla öz farkındalık geliştirirler. Sonuç olarak bir ebeveyn çocuğun cihazına ebeveynliğe dair dijital uygulama yükleme niyetini kesin bir şekilde ilettiğinde, tüm çocuklar bunu sakin bir şekilde kabullenmeyecektir. Bu nedenle ebeveynlerin artık çocuklarının çevrimiçi deneyimlerine ve kişisel alanlarına saygı gösterirken, çevrimiçi güvenlik için dijital ebeveynlik uygulamalarının önemini doğru şekilde aktarma becerisine de sahip olması gerekiyor. Bu, net sınırlar ve beklentiler oluşturmanın yanı sıra çocuklara uygulamanın kullanılma nedenini anlatmayı da içeriyor.





KÖTÜ AMAÇLI KOPYALAR VAR

Ülkelerinde bulunmayan uygulamaları indirmeye hevesli olan çocuklar, kötü niyetli kopyalarla karşılaşacaklar Bir uygulama bölgenizde kullanılamıyorsa, çocuklar bunun alternatifler arayacaktır ve bu da genellikle onları kötü amaçlı bir kopyaya yönlendirecektir. Çocuklar Google Play gibi resmi uygulama mağazalarına yönelseler bile siber suçluların kurbanı olma riskiyle karşı karşıya kalabiliyorlar.



ALINMASI GEREKEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kaspersky uzmanları, 2024 yılında çocukları siber güvenlik tehditlerinden korumak için ebeveynlere aşağıdaki önlemleri almalarını öneriyor:

Ebeveynler en son tehditler hakkında bilgi sahibi olarak ve çocuklarının çevrimiçi faaliyetlerini aktif bir şekilde izleyerek çocukları için daha güvenli bir çevrimiçi ortam yaratabilirler.



Ebeveynlerin çocuklarıyla çevrimiçi ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel riskler hakkında açık iletişim kurmaları ve onların güvenliğini sağlamak için katı kurallar uygulamaları çok önemlidir.

Çocuğunuzun oyun deneyimi sırasında herhangi bir kötü amaçlı dosya indirmesini önlemek için cihazına güvenilir bir güvenlik çözümü yüklemesini tavsiye ederiz.