Çocukları okuldan koparan büyük tehlike! Ardındaki sebep "ellerinde"





- Son olarak da, okullarda çocuklar arasında yaşanan sözel ve fiziksel zorbalık, zorbalığa maruz kalan çocuğun yaşadığı psikolojik ve duygusal sorunlar ve arkadaş sorunları, bu sorunların okul yönetimince kontrol edilememesi ya da çözümlenememesi, bazı çocukların ailelerine anlatmaya çekinmesi, utanması, çocuklarda stres ve kaygıya neden olur. Bu sorun, okula gitmek istememelerinin önemli nedenlerinden biri.





- Evdeki konfor alanı onları nasıl cezbediyor?

- Çocuklar, duygusal olarak desteklendikleri ve güvende hissettikleri ortamlarda daha iyi hissediyorlar, daha mutlular hatta daha iyi öğreniyorlar ve dikkatlerini daha iyi sürdürebilirler. Eğer çocuk okul ortamında değil de sadece ev ortamında böyle hissediyorsa, okul ortamı ve öğretmeniöğretmenleri ile güvenli bir bağ kurulmamışsa, özetle çocuğun güvenli alanı değilse çocuk aidiyet duygusu geliştiremiyor okulla arasında. 4 Diğer yandan ev ortamı çocuk için kurallardan bağımsız olduğu ve kendisine ait bir yaşam alanı. Çocuğun evdeki sorumlulukları okuldaki sorumlulukları gibi değil. Okulda bir zaman yönetimi ve sosyal uyum yükümlülükleri de var. Ev ortamında bunlar yok. Hatta evde sorumluluklarında olan pek bir şey bile olmaması çocuk için maalesef cezbedici. Bu da çocuğun ileriki yaşları dahil sorumluluk duygusunun gelişmemesine, problem çözme becerisi ve özgüven becerilerinde gelişme gösterememesine neden olabilir. Evdeki diğer cezbedici etkenler de teknoloji cihazları ve bunların içinde kendilerine kurdukları dünya. Bilgisayar, tablet ve telefondan dünyayla iletişim kurmanın yaşattığı haz duygusunu terk edememe hali yaşayabiliyor çocuk. Fiziksel olarak efor sarf etmiyor. Aslında yeterli fiziksel aktivite, çocukta iletişimi kolaylaştıran ve beyinde öğrenme ile hafıza işlevlerini destekleyen nörotransmiterlerin salınımını teşvik eder. Bu yüzden çocuğun ev-okul arasında bir hayatının olması önemli bir unsur. Oysa ev ortamındaki oyun dünyası, video dünyası, eğlence dünyası, sosyalleştiği bir iletişim dünyası... Hatta içine eğitim dünyasını da katmak onlara zor gelmez çünkü pandemi sürecinde evde online eğitim sistemini de deneyimledi ya da şahit oldu çocuklar.