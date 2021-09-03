Çocukların beslenme çantasında neler olmalı

Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Tuğba Küçük, özelikle kahvaltıya dikkat çekerek, "Kahvaltı günün en önemli öğünü olmakla birlikte erken uyanamama, okula geç kalma korkusu, yemek yeme isteği duymama, anne-babanın zaman ayırmaması gibi çeşitli sebeplerden dolayı maalesef okul çocuklarının en fazla atladığı öğün olmaktadır. Ülkemizde yapılan bir araştırmada, okul çocuklarının ancak yüzde 57'sinin düzenli kahvaltı yaptığı belirlenmiştir. Kahvaltı yapmayan çocukların derslerdeki konsantrasyonlarının ve algılamalarının düşük, dikkat sürelerinin kısa olduğu, öğrenmede güçlük çektikleri, bazılarında da baş ağrısı, baş dönmesi gibi sıkıntılar olduğu tespit edilmiştir. Okul çocuklarında bütün bu olumsuz durumları önlemek ve en iyi büyüme-gelişmeyi sağlamak için muhakkak her sabah dengeli bir kahvaltı yapılmalıdır."