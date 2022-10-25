Çocukların beyin gelişimindeki kilit nokta! Bu saatte uyursa en yüksek kapasiteye ulaşıyor

Araştırmacılar, küçük çocukların beyinde bulunan bir bölüm olan hipokampüsün olgunlaşmamış olduğunu ve saklanması gereken anıların sınıra ulaştığında, çocukların uyku ihtiyacının tetiklendiğini belirtti. Bu yüzden çocukların beyin gelişimi konusunda uykunun hayati önemi olduğuna dair vurguda bulundurlar.

Giriş Tarihi: 25.10.2022 11:07 PAYLAŞ ABONE OL

Araştırmalar, beyin ve hafıza gelişimi için önem taşıdığını öne sürerken, ebeveynlerden küçük çocuklarının öğle uykusuna devam etmelerine izin vermelerini istedi. Bazı yeni yürümeye başlayan çocuklar iki yaşında öğle uykusunu bırakırken, bazı çocuklar ise beş yaşına kadar hala öğle uykusuna yatmak isteyebilirler.

ABD'li araştırmacılar, beynin hafıza ve öğrenmede rolü oynayan hipokampusu incelendi. Daha önceleri, öğle uykusuna yatan ve yatmayan çocukların hipokampus bölgesinde gelişim farklılığı olduğunu ortaya çıkardı.