Çocukların beyin gelişimindeki kilit nokta! Bu saatte uyursa en yüksek kapasiteye ulaşıyor

Araştırmalar, beyin ve hafıza gelişimi için önem taşıdığını öne sürerken, ebeveynlerden küçük çocuklarının öğle uykusuna devam etmelerine izin vermelerini istedi. Bazı yeni yürümeye başlayan çocuklar iki yaşında öğle uykusunu bırakırken, bazı çocuklar ise beş yaşına kadar hala öğle uykusuna yatmak isteyebilirler.
ABD'li araştırmacılar, beynin hafıza ve öğrenmede rolü oynayan hipokampusu incelendi. Daha önceleri, öğle uykusuna yatan ve yatmayan çocukların hipokampus bölgesinde gelişim farklılığı olduğunu ortaya çıkardı.
Massachusetts Amherst Üniversitesi'nden Prof. Rebecca Spencer, küçük çocukların öğle uykusunda duygusal ve bildirimsel anıları pekiştirdiklerini dile getirdi. Araştırmacılar, küçük çocukların olgunlaşmamış bir hipokampüse sahip olduklarında, unutulmadan saklanabilecek bir hafıza sınırına ulaştığını ve bu noktada uyku ihtiyacını tetiklediğini belirtti.
Bu noktada çocukların öğle uykusuna yatması, anıların beynin korteksine taşınmasına izin verir ve hipokampuste daha fazla bilgi depolanması için yer açar. Prof. Spencer; hipokampus bölgesinin verimsiz olduğunda, küçük bir zihne sahip olacağınızı, bu nedenle anıların çoğunun silinebileceğini belirtiyor.
Spencer, öğle uykusuna yatan çocukların, hipokampus bölgelerinin daha çok geliştiğini ve ilerleyen dönemlerde, bu bölgenin gelişimi ile birlikte çocukların öğle uykusunu kendiliğinden bıraktığını dile getirdi.
Çocuklara öğle uykusunu bıraktırmak, öğrenme ve hafıza düzeylerine zarar verebileceğini söyledi.