Çocukların gündüz yaşadığı uykuluk haline dikkat! Hafızayı zayıflatıyor...

Çocukların ve ergenlerin gelişim çağını doğrudan etkileyen uyku ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarını değerlendiren Uzm. Dr. Özden Durmuş Gönültaş, "Araştırmalara göre okul başarısını, çocukların gündüz yaşadığı uykululuk hali etkiliyor. Özellikle ergenlerin birçoğunun düzensiz uyumasından dolayı gün boyu uykulu hissetmeleri hem eğitimlerini olumsuz etkiliyor hem de hafıza ve bellek sistemi zayıflığı gibi birçok sorunu beraberinde getiriyor" dedİ.



İnaktif bir süreç olarak görünen uykunun aslında bebeklikten itibaren tüm insan sağlığını doğrudan etkilediği bilinen bilimsel bir gerçek. Bilhassa gelişim çağını tamamlamamış olan bireylerde hem fiziksel hem de zihinsel anlamda gerekli bir süreç olan ama saatlerine de bir o kadar dikkat edilmesi gereken uyku ile ilgili bir araştırma daha yapıldı. Uykunun eğitim ve akademik hayata etkilerinin paylaşıldığı araştırmada özellikle uykululuk hali ile ilgili veriler ön plana çıktı. Çocukların ve ergenlerin düzensiz uykudan dolayı gün boyu uykulu olduğu ve bunun da eğitim hayatlarına olumsuz olarak yansıdığı görüldü.