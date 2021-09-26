Çocuklarınızın sağlığını mahveden zehirli madde!

Bazı toksik maddelerin aslında ne kadar yakınınızda bulunduğunu fark ettiğinizde çocuklarınızı çok daha iyi şekilde koruyabilirsiniz. İşte o toksik maddeler ve zararları…

Diş dolgularında kullanılan amalgam dolgular, civa içeriği nedeniyle çocuğunuzun sağlığını tehdit edebilir. Bu nedenle diş üzerinde yapılacak işlemlerde kullanılacak malzemede ne kadar civa bulunduğunu kontrol ederek çocuğunuzu olası bir civa zehirlenmesinden koruyabilirsiniz. Üstelik civa zehirlenmesi sonucunda sinir sistemi yavaşça zarar görerek uzun vadede büyük sağlık sorunları ortaya çıkarabilir.

Çin tuzu olarak da bulunan bu ürün, özellikle yiyecekleri lezzetlendirmek için sıklıkla kullanılıyor. Fast food yiyeceklerde ve birçok atıştırmalıkta kullanılan bu ürün, bazı yiyeceklere karşı bağımlılık yaratabilir. Üstelik bu yiyecekleri fazlasıyla lezzetli olarak değerlendirmeleri nedeniyle, içeriklerindeki zararlı içeriklere çok daha maruz kalmak anlamına geliyor. Bu nedenle çocuklarınıza sağlıklı atıştırmalık hazırlayarak veya fast food tariflerinin ev ortamında doğal olarak hazırlanmış alternatiflerini deneyerek bu katkı maddesinden uzak tutabilirsiniz.

Çocukların favorisi olan bu gıdalar; özellikle hamburger, cips, patates kızartması ve hatta salam, sosis gibi ürünler aslında ne kadar lezzetli gelse de içeriğinde büyük oranda kanser yapıcı kimyasallar bulunduğu uzun zaman önce kanıtlandı. Bu nedenle çocuğunuzun beslenme sisteminde bu ürünlerden uzak durarak uzun vadede ortaya çıkacak obezite, kanser gibi yüksek hayati risk taşıyan hastalıkları da ortadan kaldırabilirsiniz.

ÇAMAŞIR DETERJANLARI



Kıyafetler, nevresim takımları veya tüller… Tüm bu ürünler için kusursuz bir temizlik adına kullandığımız çamaşır deterjanları, aslında büyük oranda kimyasal içeriyor. Yıkanan tüm çamaşırlar ise bu kimyasal artıklarla dolaplarımıza girebiliyor. Bu nedenle çocuklarımız için kullandığımız giysilerin bu artıklardan uzak olduğunu bilmek, onların bu kimyasallara maruz kalmasını engelliyor. Bu önlemleri alarak kimyasal artıklar nedeniyle ortaya çıkabilecek alerjik reaksiyonlar veya solunum rahatsızlıklarının önüne geçebilirsiniz.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Özellikle nüfusun artışı ile birlikte daha fazla maruz kaldığımız çevre kirliliği, insanların doğayı kirletmemek için daha fazla çaba göstermeleri gerektiren ve genel toplum sağlığını yoğun olarak etkileyen sorunlardan biri. Çocukları da yoğun bir şekilde etkileyen çevre kirliliği sorunu, özellikle solunum yolu rahatsızlıklarına yol açıyor. Bu nedenle çocuklarınızı dışarıya çıkarırken hava kirliliğine dikkat edebilirsiniz. Ayrıca çevredeki kimyasal ve organik atıklardaki ortaya çıkan zararlı bakteri ve gazlar da bu soruna yol açabiliyor.