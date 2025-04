Çocukluk travmaları zeka seviyesini etkiliyor! Bilim insanlarından şoke eden araştırma

Öte yandan, araştırmacılar, çocuğun yaşadığı çevreye entegre olduğunu hissetmesi ve bilinçli ebeveynlere sahip olması gibi faktörlerin ise koruyucu etkileri olabildiğini ifade etti.

Araştırma, "The Proceedings of the National Academy of Sciences" adlı dergide yayımlandı.