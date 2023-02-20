Doç. Dr. Eyüboğlu: Deprem sonrasında çocukların beden dillerini iyi değerlendirmek lazım



Bu durumun çocukların en az düzeyde etkilenmesine yardımcı olacağına işaret eden Doç. Dr. Eyüboğlu, "Herkesi strese sokan bu süreçte uykular bozulabiliyor, iştah değişebiliyor, gündelik hayat, eğitim hayatı sekteye uğrayabiliyor. Onlar da bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkındalar. Soru soramayabiliyorlar, kendi içlerine kapanabiliyorlar ya da kenardan dinleyip izleyebiliyorlar. Çocukların beden dillerini iyi değerlendirmek lazım. Bazen bir konuya, bir sahneye takılıp kaldıklarını görebiliyoruz. Aileler bunu fark edebilirler ve 'Merak etmiş olabilirsin, bu konuyla ilgili sormak istediğin bir şey var mı' ya da 'Sen şu an ne olup ne bitiyor, neler biliyorsun bu konuyla ilgili' gibi onların konuşmasına yardımcı olacak sorular sorup kendilerini ifade etmelerine yardımcı olabiliriz. Bu yaklaşım hem sorunla baş etmelerine hem de yaşadıkları stresi paylaşmalarına yardımcı oluyor. Dayanışma içerisinde süreç daha kolay yönetilebilir oluyor. Ergenlere de benzer şekilde yaklaşılması gerekiyor" diye konuştu.