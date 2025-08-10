Geçmişi anlamanın en eğlenceli yolu! Bir Varmış Bir Yokmuş MinikaGO ekranlarında!

Bilgeliğiyle yol gösteren Maestro, her dönemde karşımıza çıkan Peter ve Pierrette, sadık dost Jumbo, zamanı gösteren konuşkan Saat ve her bölümde işlerini zorlaştıran Zararlı ile Cüce gibi karakterler; tarihsel olayları sürükleyici hikayeler aracılığıyla ekrana taşıyor. Taş Devri'nden Orta Çağ'a, Sanayi Devrimi'nden Uzay Çağı'na kadar uzanan geniş zaman yelpazesi, izleyicilere çok yönlü bir tarih perspektifi sunuyor.

Bir Varmış Bir Yokmuş, çocuklara tarih bilincini kazandırmanın yanı sıra empati, kültürel farkındalık, sorgulama ve iş birliği gibi becerilerin gelişimine de katkı sağlıyor. Mizahi anlatımı ve renkli karakterleriyle dikkat çeken çizgi dizi, tarihsel olayları ilgi çekici bir yaklaşımla ele alıyor.

Geçmişin izinde bilgi dolu bir maceraya çıkmak isteyenler için Bir Varmış Bir Yokmuş, haftanın her günü MinikaGO'da ekranlara geliyor.