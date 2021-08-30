Hafızaları zorluyoruz! 4 yaşından öncesini neden hatırlamıyoruz?

Bu konu ile ilgili hala birçok çalışma bulunsa da eldeki verilerle de oldukça ilginç sonuçlara ulaşıldı. İşte çocukluk amnezisi ile ilgili ayrıntılar...
ÇOCUKLUK AMNEZİSİ NEDİR?
Çocukluk amnezisi, insanların 4 yaşından önce başlarına gelen olayların ayrıntılarını veya tüm olayları hatırlayamaması durumudur. Bazı araştırmacılar çalışmayı genişleterek 7 yaşındaki çocukların 4 yaş öncesinden gelen anılarından "% 60 veya daha fazlasını" hatırlayabildiklerini ortaya koydular. Aynı çalışmaya göre hayatının erken dönemindeki olayları, 8 ve 9 yaşında çocuklar ise ancak %40'a kadar hatırlayabiliyorlardı. Bu durum, gelişimimizin farklı aşamalarından geçerken, her dönemde erken çocukluk anılarımızın bir kısmını kaybettiğimizin bir ispatıydı.
KİLİT NOKTA: ANILARIMIZIN KONUŞMA YETENEĞİMİZ İLE İLİŞKİSİ
Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamadığımıza dair teorilerden biri, o sırada sözlü olarak iletişim kuramamamızla ilgili olduğunu ortaya koydu. Bir anıyı zihnimize çağırmak için kelimeleri kullanırız ve onu dil gerektiren birçok ayrıntıyla açıklayabiliriz. Bebekler ise 2 yaşından önce konuşmaya başlamaması nedeniyle dil yeteneği ile uyumlu bir hafıza oluşturamazlar.
EN BÜYÜK ROL İSE BEYİN GELİŞİMİNDE
Uzmanlar göre büyüdükçe, beyinlerimizin çok fazla yük kaldırdığını, bu nedenle beynin çok sayıda yeni hücre üretmekle meşgulken, uzun vadeli olacak anıları saklamadıkları sonucuna vardı. Ayrıca, olaysal hafızamız henüz devreye girmediğinden, 3-4 yaşından önceki günlük olayları fiziksel olarak bile hatırlayamıyoruz. Bu nedenle, sık sık hangi parka gittiğiniz gibi soyut anılara sahip olabilmekteyiz, ancak annemizin bizi o anda hangi dondurma dükkanına götürdüğünü bilmiyoruz.
EBEVEYNLERİMİZ HATIRALARIMIZI DEĞİŞTİREBİLİYOR
Başka bir araştırma, ebeveynlerimizin çocukluk anılarımızı değiştirebildiğini gösteriyor. Aynı çalışma, çocukların aynı olayı anneleri yerine babalarıyla tartıştıktan sonra farklı şekilde hatırladıklarını ortaya çıkardı. Çocuklar çevrelerinden, özellikle ebeveynlerinden oldukça etkilenirler. Bu yüzden sadece güzel anıları tutmalarına ve onları doğru algılamalarına yardımcı olmak çok önemlidir
DUYGULAR ANI MUHAFAZASINDA ÖNEMLİ
Bir çocuk psikoloğu nihayetinde çocukların hem olumlu hem de olumsuz duygularla dolu anılarını koruduğunu söylüyor. Bu bulgu, küçük çocukların mahkemede görgü tanığı ifadelerinde bulunmasına bile izin veriyor. Bu nedenle, eğer erken bir anıyı hatırlayabiliyorsanız, sizin için en önemli olan ve güçlü bir duygusal tepkiyi de hatırlıyorsunuz anlamına geliyor.