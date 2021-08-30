Hafızaları zorluyoruz! 4 yaşından öncesini neden hatırlamıyoruz?

Kişiliğimizin 0-6 yaş döneminde büyük oranda şekillendiği bilinse de aynı zamanda çocukluğumuzun erken dönemlerini neredeyse hiç hatırlamıyoruz. Çok silik anılar dışında zihnimizde özellikle 4 yaşına kadar neredeyse hiçbir iz olmaması durumuna çocukluk amnezisi adı veriliyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 30.08.2021 14:07 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 14:18

Bu konu ile ilgili hala birçok çalışma bulunsa da eldeki verilerle de oldukça ilginç sonuçlara ulaşıldı. İşte çocukluk amnezisi ile ilgili ayrıntılar... ÇOCUKLUK AMNEZİSİ NEDİR? Çocukluk amnezisi, insanların 4 yaşından önce başlarına gelen olayların ayrıntılarını veya tüm olayları hatırlayamaması durumudur. Bazı araştırmacılar çalışmayı genişleterek 7 yaşındaki çocukların 4 yaş öncesinden gelen anılarından "% 60 veya daha fazlasını" hatırlayabildiklerini ortaya koydular. Aynı çalışmaya göre hayatının erken dönemindeki olayları, 8 ve 9 yaşında çocuklar ise ancak %40'a kadar hatırlayabiliyorlardı. Bu durum, gelişimimizin farklı aşamalarından geçerken, her dönemde erken çocukluk anılarımızın bir kısmını kaybettiğimizin bir ispatıydı.

KİLİT NOKTA: ANILARIMIZIN KONUŞMA YETENEĞİMİZ İLE İLİŞKİSİ Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamadığımıza dair teorilerden biri, o sırada sözlü olarak iletişim kuramamamızla ilgili olduğunu ortaya koydu. Bir anıyı zihnimize çağırmak için kelimeleri kullanırız ve onu dil gerektiren birçok ayrıntıyla açıklayabiliriz. Bebekler ise 2 yaşından önce konuşmaya başlamaması nedeniyle dil yeteneği ile uyumlu bir hafıza oluşturamazlar. EN BÜYÜK ROL İSE BEYİN GELİŞİMİNDE Uzmanlar göre büyüdükçe, beyinlerimizin çok fazla yük kaldırdığını, bu nedenle beynin çok sayıda yeni hücre üretmekle meşgulken, uzun vadeli olacak anıları saklamadıkları sonucuna vardı. Ayrıca, olaysal hafızamız henüz devreye girmediğinden, 3-4 yaşından önceki günlük olayları fiziksel olarak bile hatırlayamıyoruz. Bu nedenle, sık sık hangi parka gittiğiniz gibi soyut anılara sahip olabilmekteyiz, ancak annemizin bizi o anda hangi dondurma dükkanına götürdüğünü bilmiyoruz.