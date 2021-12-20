Kuruyemiş tüketirken nelere dikkat etmeliyiz?

Sağlığımız için tedavi edici özelliklerinden dolayı yeterli miktarlarda tüketimi önerilmektedir. Fakat tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmekte fayda vardır. Fazla miktarlarının yüksek kalorili olduğu unutulmamalıdır.

BESİN İÇERİKLERİ;

Proteinden zengindirler

Doymamış yağ asidi içerirler

Vitamin ve minerallerden zengindirler

Lif içerikleri yüksektir

Antioksidandan zengindirler

KURUYEMİŞİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Yapılan çalışmalarda düzenli kuruyemiş tüketiminin kalp koruyucu etkisi, kilo alıp verme metabolizmasında olumlu etkileri ve kansere karşı koruyucu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Kuruyemiş tüketiminin kan lipitleriyle doğrudan ilişkili olduğu ve kolesterolün azaltılmasında etkili olduğu saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda iyi kolesterolü yükselttiği için kardiyovasküler hastalıkları azaltığı kanıtlanmıştır. Kan şekerini düzeltmesiyle diyabet riskini önemli ölçüde azaltmaktadır.

KURUYEMİŞLER ZARARLI MIDIR?

Yapılan çalışmalarda haftada 1 kere ve daha az kuruyemiş tüketen kişilerde hiç tüketmeyenlere göre kronik kalp hastalığı riskinde bir düşüş olduğu rapor edilmiştir. Kuruyemiş tüketimi ile kilo alımı ve obezite oranı riskinin azaldığı tespit edilmiştir. Çünkü kuruyemiş tüketen bireylerin tüketmeyenlere kıyasla daha fazla fiziksel aktiviteye eğilimli oldukları tespit edilmiştir.

BAZI KURUYEMİŞLERİN YARARLARI

Badem: Karbonhidrat, protein, doymamış yağ, lif, mineral ve A, B, C, E vitaminlerinden zengin olduğu için saç ve cilt bakımı içinde yararlıdır.

Leblebi: Zengin protein, vitamin ve minerallerden zengindir. Anne sütünü arttırıcı ve damar tıkanıklığını giderici özelliğe sahiptir.

Üzüm Kursu: Vitamin, mineral bakımından zengindir. Diş çürüklüğü, kemik gelişimi, kansızlık sorunları için iyi bir seçenektir.

Antep Fıstığı: Protein, mineral ve fosfordan oldukça zengin bir kuruyemiştir. Kolesterol seviyesini düşürdüğü ve kan şekerini dengelediği bilinmektedir.