Kuruyemiş tüketirken nelere dikkat etmeliyiz?

Sağlığımız için tedavi edici özelliklerinden dolayı yeterli miktarlarda tüketimi önerilmektedir. Fakat tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmekte fayda vardır. Fazla miktarlarının yüksek kalorili olduğu unutulmamalıdır.
BESİN İÇERİKLERİ;
KURUYEMİŞİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
KURUYEMİŞLER ZARARLI MIDIR?
Yapılan çalışmalarda haftada 1 kere ve daha az kuruyemiş tüketen kişilerde hiç tüketmeyenlere göre kronik kalp hastalığı riskinde bir düşüş olduğu rapor edilmiştir. Kuruyemiş tüketimi ile kilo alımı ve obezite oranı riskinin azaldığı tespit edilmiştir. Çünkü kuruyemiş tüketen bireylerin tüketmeyenlere kıyasla daha fazla fiziksel aktiviteye eğilimli oldukları tespit edilmiştir.
BAZI KURUYEMİŞLERİN YARARLARI
Badem: Karbonhidrat, protein, doymamış yağ, lif, mineral ve A, B, C, E vitaminlerinden zengin olduğu için saç ve cilt bakımı içinde yararlıdır.
Leblebi: Zengin protein, vitamin ve minerallerden zengindir. Anne sütünü arttırıcı ve damar tıkanıklığını giderici özelliğe sahiptir.
Üzüm Kursu: Vitamin, mineral bakımından zengindir. Diş çürüklüğü, kemik gelişimi, kansızlık sorunları için iyi bir seçenektir.
Antep Fıstığı: Protein, mineral ve fosfordan oldukça zengin bir kuruyemiştir. Kolesterol seviyesini düşürdüğü ve kan şekerini dengelediği bilinmektedir.