MinikaÇOCUK’un sevilen çizgi dizisi “Bi’ Adada Bi’ Arada” İlk kez sahneye çıkıyor

Komedi, Macera ve Dostluk Dolu Bir Hikaye

Renkli, sıcacık ve eğlenceli hikayesiyle dikkat çeken Bi' Adada Bi' Arada, birbirinden farklı kişiliklere sahip dostların birlikte yaşamayı öğrenirken başlarından geçen maceraları konu alıyor. Afili, Cesur, Turta, Timsat, Kapar ve Kapmaz, hayallerindeki tatile çıkarken kendilerini hiç bilmedikleri bir adada buluyor. Adanın yerlileri Nazik Hanım, Lemur ve Lafatan ise bu davetsiz misafirleri ilk başta pek sıcak karşılamasa da zamanla dostluk bağları kuruluyor. Geçmişini hatırlamayan Ballı'nın adaya gelişiyle işler daha da renkleniyor.

Her bölümünde dostluk, iş birliği, empati, kültürel farkındalık ve problem çözme gibi değerleri eğlenceli bir şekilde aktaran Bi' Adada Bi' Arada, aynı zamanda izleyicilerine farklı atasözleri ve deyimler de öğretiyor.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 16-17 Ağustos

Yer: Downtown AVM

*Ücretsiz etkinliktir.

İlk kez gerçekleşecek Bi' Adada Bi' Arada etkinliğinde, çizgi dizinin eğlenceli atmosferini sahneye taşıyan şarkılar, danslar ve sürpriz gösterilerle unutulmaz anlar yaşanacak.