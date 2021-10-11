Mutsuz okul dönüşleri: Çocuğunuzun zorbalığa uğradığını nasıl anlarsınız?

Kimse çocuğunun zorba olmasını veya zorbalığa uğramasını istemez. Çocuklar evin dışındayken, ebeveynler neredeyse kör olur. Okullardaki zorbalıkla mücadele programları, bunu en aza indirmede etkili olduğu için ebeveynlere biraz huzur verebilir . Ancak bu önlemler yeteri kadar etkili olmadığı anlar ortaya çıkarabilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 11.10.2021 12:14

Neyse ki, anneler ve babalar, çocuklarının zorbalığa uğramasını önleme araçlarına sahipler. Üstelik ilk adım onu tanımaktır. Eğer çocuğunuzun zorbalığa uğrama olasılığını azaltmak isterseniz birkaç ayrıntıya dikkat etmeniz gerekebilir. Çocuğunuzun zorbalığa uğradığının en yaygın belirtilerinden bazılarını ve bundan kaçınmanıza yardımcı olabilecek yolları bir araya getirdik.

Kayıp veya hasarlı eşyalar Anketler , zorbalığa uğrayanların yaklaşık %29'unun fiziksel olarak incindiğini gösteriyor. Çocuğunuzun eşyalarına dikkat edin. Kitap, alet, giysi veya takı gibi eşyaların kayıp veya yok olup olmadığına bakın. Zorbaların eşyalarını onlardan almalarının veya onlara zarar vermelerinin bir işareti olabilir. Benlik saygısında ani bir düşüş Zorbalık, çocukların öz değerlerini sorgulamaya başlamasına neden olur. Neredeyse hiç sebep yokken bu eylemlerin alıcı tarafında olduklarını hissediyorlar. Sonuç olarak, özgüvenleri düşmeye başlar. Yürürken başlarını aşağıda tutarlar veya çok yumuşak bir sesle konuşurlar. Doğrudan kendilerine hitap edilmediğinde konuşmazlar veya bu tür durumlardan tamamen kaçınabilirler.

Uyku sorunu veya kabuslar Çocuklarınız aniden uyumakta güçlük çekiyorsa veya sık sık kabus görüyorsa, bu zorbalığa uğradığının bir işareti olabilir. Araştırmalar, zorbalığa maruz kalmanın çocuğun uyku kalitesi üzerinde doğrudan bir etkisi olabileceğini gösteriyor. Mümkün olduğunca geceleri çocuklarınızı takip etmeye çalışın. Arkadaşlardan ve sosyal çevrelerden kaçınma Çocuğunuzun arkadaşlarıyla buluşmak yerine evde kalmayı tercih ettiğini fark edebilirsiniz. Büyüme veya korku belirtileri olabilir. Zorbalarla herhangi bir şekilde karşılaşma şansından kaçınmak istiyor olabilirler. Okulu bırakmak onlar için bir seçenek olmayabilir, bunun yerine evde daha uzun süre kalırlar.

Aile etkileşimlerinden çekilme Zorbalığa uğrayan öğrencilerin %19'u aile üyeleriyle ilişkilerinde bir gerginlik olduğunu bildiriyor. Çocuğunuz sizinle aynı odada olabilir, ancak konuşmaya hiç katkıda bulunmayabilir ya da odalarında daha fazla zaman geçirmeye başlayabilirler. Bu durum, özellikle çocuğun daha önce aile ile etkileşimde sorun yaşamadığı durumlarda tehlikelidir. Ebeveynlere karşı tutumda ani bir değişiklik Zorbalığa uğramak, çocuğun duygusal sağlığında sorunlara neden olabilir. Duygularını nasıl ele aldıklarında değişiklikler göstermeye başlayabilirler. Zorbalığın kurbanı olduklarında, kasıtlı olarak yanlış şeyler yapma ihtimalleri vardır. Zorbalar bunu yapabiliyorsa, onlar neden yapamasınlar? Saldırganlıklarını kardeşlerinde ve hatta ebeveynlerinde göstermeye başlarlar. Bu, kontrolün onlarda olduğunu hissetme girişimi olabilir.

Alışılmadık şekilde para veya başka şeyler istemek Zorbalık farklı şekillerde; fiziksel, sözlü, sosyal veya sanal olabilir. Zorbalar kurbanlarına daha fazlasını vermeye başlamaları için baskı yapabilir. Bu korkutmanın bir sonucu olarak, çocuklar ebeveynlerinden normalde ihtiyaç duyduklarından daha fazla eşya veya para istemeye başlayabilirler. Açıklanamayan yaralanmalar Zorbalar fiziksel olarak şiddetli olabilir. Çocuğunuz aniden yaralandıysa veya morardıysa, bu onun zorbalığa uğradığının bir işareti olabilir. Yaraları nereden aldıklarını açıklayamazlarsa, bu endişe kaynağı olabilir.