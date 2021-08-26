Okula giden çocuğunuzun bağışıklığını bu şekilde koruyun

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Türksever Tetiker, "Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme tüm yaş gruplarında olduğu gibi özellikle çocuklar için daha da önemlidir. Hızlı büyüme ve gelişme sebebiyle okul çağı çocuklarının pek çok besin öğesine olan ihtiyacı tüm dönemlerine oranla daha fazladır" dedi.

Çocukların kazandıkları beslenme alışkanlıklarının yaşam boyu süreceğini söyleyen Tetiker, "Sürekli büyüme gelişme sürecinde olan çocuklar, beslenme yetersizliklerinden en çok etkilenmektedirler. Çocukluk döneminde edinilen yanlış beslenme alışkanlıkları kalp hastalıkları, diyabet, obezite, diş çürükleri gibi hastalıklar için temel risk faktörü oluşturmaktadır. Bu durum öğrencilerin öğrenme kapasitesini ve algılama performansını, ilerleyen dönemlerde ise yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırarak ilerleyen yaşlarda bedensel ve zihinsel gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamalarını sağlayabiliriz. Sağlıklı beslenmeyle birlikte çocukların hareketli bir yaşam tarzını benimsemeleri de sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır" açıklamasını yaptı.