Özgüvenli çocuklar yetiştirmenin formülü! "Bu cümleleri kullanmayın..."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elif Çalışkan, çocuğun özgüven gelişimini desteklemeye dair farkındalığınızı artırmak adına anne babalara önerilerde bulundu. Çalışkan, son yıllarda yapılan çalışmalarda duygusal zekânın, öğrenme üzerinde akademik zekâ kadar önemli olduğu keşfedilmesi ve eğitim sürecini desteklemek için, duygusal zekâ ile ilişkili bir alan olan özgüven gelişimini de dikkate almak gerektiğini ifade etti.

Kişinin olumlu olumsuz her yönüyle kendini kabul etmesi ve kendini güçlü görmesi olarak tanımlanan özgüvenin, temel bir güven duygusu olduğunu aktaran Çalışkan, şunları kaydetti:

"Güven ve güvensizlik duygularının temelinde, 0-1 yaş dönemindeki ebeveyn-çocuk ilişkisinin duygusal bağı bulunmaktadır. Bu duygusal bağ çocuğun değerli ve yeterli hissetmesini sağlar. Güven duygusu deneyimleyen çocuk, yaş ilerledikçe duygularını kabul eden ve ifade eden, empati kurabilen, kendine değer veren ve cesur bir yapı geliştirir. 3-5 yaş aralığında merak duygusu, özgüven gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir.