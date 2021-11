Pandemi çocukların haklarından faydalanma oranını azalttı

TARAF DEVLETLER İÇİN BAĞLAYICI BİR SÖZLEŞME

Bugün itibariyle sözleşmeyi 196 ülkenin imzaladığını kaydeden Kanışlı, "Bu uluslararası sözleşmeler tarihinde egale edilmesi zor bir rekordur. Ayrıca sözleşmenin salt bir iyi niyet bildirisi olmaması, taraf devletleri bağlayan ve yükümlülük altına alan hukuksal bir metin olması, çocuğun bağımsız kişiliğinin ve onurlu saygın bir özne olmasının tanınması açısından son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Sözleşmenin "Yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkı', 'Ayrım gözetmeme (ayrımcılık yasağı)', 'Çocuğun üstün yararı', 'Çocuğun görüşlerine saygı/ katılım hakkı" olmak üzere dört temel ilkeden yola çıktığını ifade eden Kanışlı, sözleşmede sıralanan çocuk haklarının genel olarak tipik insan haklarını yansıtmakla beraber, "ana babadan ayrılmama, parasız eğitim alma ve oyun oynama hakları gibi" salt çocuklara özgü hakların da bu sözleşmede düzenlendiğini dile getirdi.

EN TEMEL HAKLARDAN MAHRUM KALIYORLAR

Kanışlı, "Bugünkü tabloya bakıldığında, çocuğun uygun yaşam standartlarında yaşama hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, sosyal güvenlik hakkı ve kültürel yaşama katılma hakkındaki ihlaller göze çarpmaktadır. Koronavirüs salgını döneminde bu haklardan faydalanma oranının daha da azaldığı, sosyolojik, ekonomik bulguların en hızlı çocuklar üzerinde etkilerinin ortaya çıktığı görülmektedir" diyerek şu verileri paylaştı:

"UNICEF'in 'Herkes için su güvenliği (Water Security For All)' çalışmasına göre dünya genelinde 450 milyonu çocuk su kıtlığı riskinin yüksek veya aşırı yüksek olduğu yerlerde yaşamaktadır. Bu da dünyadaki her 5 çocuktan 1'inin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak suya erişemediği anlamına gelmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF tarafından yayımlanan Haziran 2021 tarihli rapora göre, çocuk işçi olarak çalıştırılan çocukların sayısı son dört yılda 8,4 milyon artarak dünya çapında 160 milyona yükselmiştir. UNICEF'in 'Her Çocuk İçin Hayalim' kampanyası kapsamında çıkan sonuca göre, dünyada okul çağındaki çocukların en az üçte biri, yani 463 milyon çocuk, koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapanmasının ardından uygulanan uzaktan eğitime erişim sağlayamamıştır. Hollandalı sivil toplum kuruluşlarından 'KidsRights'ın gerçekleştirdiği çalışmada, koronavirüs döneminde çocuk haklarının karnesi çıkarılmıştır. Buna göre Türkiye, korona döneminde haklara ulaşımda 182 ülke arasında yirminci sırada yer almaktadır."