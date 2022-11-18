Prematüre bebeklerde en önemli besin maddesi anne sütü

Yenidoğan Yoğun Bakımı Ünitesi'nde tedavi gören 'prematüre' bebekler ile aileleri 'Dünya Prematüre Günü'nde yapılan etkinlikte buluştu. Etkinlikte doktorlar da ailelere bilgi verip, süreci anlattı. Yenidoğan Yoğun Bakımı Ünitesi sorumlusu Prof. Dr. Cumhur Aydemir, prematüre bebeklere ilişkin konuştu. Türkiye'de her yıl 1,5 milyon doğum yaşandığını, bunların da yüzde 10'unun erken doğum olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aydemir, bu bebeklerin 3'te 1'nin 1500 gramın altında dünyaya geldiğini söyledi. Bu bebeklerin yoğun bakım süreçlerindeki zorluklardan bahseden Prof. Dr. Aydemir, "Yoğun bakımda birtakım komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. En önemlilerinden biri de beslenme ile ilgili sıkıntılar. Tabii ki anne sütü, bu bebeklerde çok önemli bir besin maddesi. Erken doğumdan dolayı yeterince anne sütüne ulaşamayabiliyoruz. Anne sütü hem yoğun bakım sürecinde hem ileriki sağlığında prematüre bebeğin en önemli besin maddesi" dedi.

'İLK BİR YIL ÇOK ÖNEMLİ'

Prematüre bebeklerde ilk 1 yılın çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aydemir, "Taburcu olduktan sonra bu bebeklerde sık enfeksiyonla karşılaşıyoruz. Bu enfeksiyonlara karşı da bağışıklık sağlamaya çalışıyoruz. Rutin çocukluk çağı aşıları dışında bu hastalarda hem grip virüsüne hem de RSV dediğimiz mikroorganizmaya karşı ilaç tedavisi uyguluyoruz. 5 ay koruma sağlıyoruz. Bu dönemde daha az hastalanmaları için kalabalık, kapalı yerlerden uzak tutulmalarını ve okul çağındaki çocuklarla temas kurmamalarını öneriyoruz. Ayrıca önerdiğimiz ilaç ve aşı uygulamalarını, kış dönemi boyunca düzenli yerine getirmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

'HAZIRLIKLI OLUN, ÖLECEK DEDİLER'

Etkinliğe katılan 2 çocuk annesi Hülya Kızılkiren, oğlu Enes Hamza'nın 24'üncü haftada dünyaya geldiğini belirterek, "647 gram doğdu sonra 480 grama kadar düştü. İyice durumu ağırlaştı. Sonra bir mucize oldu ve toparlamaya başladı. Çok zor bir süreç geçirdik. 'Hazırlıklı olun, ölecek' dediler. 4,5 ay yoğun bakım önüne gelip, gittik. Gözlerinde ROP (Prematüre Retinopatisi) rahatsızlığı vardı, ameliyat oldu. 4,5 ayın sonunda eve aldık. Bakımı zor, normal bebeklere benzemiyor. Her türlü çok zor ama bugününe gelmesine şükrediyoruz. Bu hale gelmesi, bizim için çok büyük mucize" dedi.