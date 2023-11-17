Prematüre bebeklerin hayata tutunmasının formülü! Annelerin...

ÇOK İYİ BAKIM GEREKİYOR Prematüre bebeklerin özelliklerinden bahseden Uz. Dr. Emrullah Yüksel, "Prematüre bebekler, zamanında doğmuş bebeklerden çok farklı görünürler. Daha küçük ve daha incedirler ve onları dolgunlaştıracak daha az vücut yağı ve kas kütlesi vardır. Prematüre bebeklerin ciltleri daha hassas olabilir. Ayrıca emme sorunları yaşayabilirler, solunum güçlüğü çekebilirler, başları vücuda oranla daha büyük olabilir. Bu bebeklerde bazen kalp sorunları, beyin kanaması, sarılık, kansızlık, sindirim sistemi sorunları da yaşanabilir ancak bu sorunlar doğumdan sonraki ilk zamanlarda olur. İlerleyen zamanlarda bazı sorunların kalıcı olmaması için çok iyi bakım gerekir. Bu noktada ailelere ve bebek yoğun bakım hekimleriyle personeline büyük iş düşer. Hastanelerde bebeklere özel bir bakım yapılır. Fakat hastaneden eve çıktıktan sonraki ilk altı ay önem taşır. Fiziksel ve nörolojik gelişmeler takip edilmeli, ev ortamında hijyende dikkatli olunmalı, bebeğin yatış pozisyonuna imtina gösterilmeli, vücut ısısının korunması için evin sıcaklığının da korunması gerekir" diye konuştu.

BAĞIŞIKLIKLARI İÇİN ANNE SÜTÜ ÖNEMLİ "Anne sütü prematüre bebeklerde çok önemlidir" diyen Uz. Dr. Yüksel, "Bağışıklık sistemi henüz olgunlaşmadan doğan bebeği emme, yutma, nefes alma ve tüm bunların koordinasyonunda yaşanan sorunlar beklemektedir. Prematüre doğan bebekte özellikle ilk beslenmenin kolostrum denen anneden gelen ilk sütle yapılması çok önemlidir. Ve beslenmenin ilk kuralı burada da anne sütüdür. Anne sütü bebeklerin bağışıklık sistemi için önem taşımaktadır" dedi.