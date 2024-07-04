Siber tehdit tehlikesi büyüyor!

Sanal dünyada “Dijital Baba” adıyla tanınan bilgisayar yazılımcısı ve içerik üreticisi Orhan Toker, Kovid-19 salgını ve sonrasında çocuklara yönelik sanal tehdidin büyüdüğünü söyleyerek, özellikle oyun şirketlerinin çocukları kar amacıyla kullandığını ifade etti.

AA Giriş Tarihi: 04.07.2024 12:11 PAYLAŞ ABONE OL

1993 yılından 2019 yılına kadar kendi şirketinde yazılımcılık yapan Toker, sanal oyunların faydaları ve zararları ile ilgili yaptığı analizlerin internet ortamında kısa sürede popüler hale gelmesiyle tanındı. "Dijital Baba" adıyla ailelere dijital dünyadaki tehditleri anlatan Toker, tehditlere yönelik birincil koruma yönetiminin çocuklar ile ebeveyn arasında kurulacak olan iletişim olduğunu ifade etti.

ÇOCUKLARA İDEOLOJİ AŞILANIYOR Toker, koronavirüs salgını dönemine kadar internetteki yayınların nispeten daha faydalı olduğunu söylerken, salgın sonrasında özellikle içerik üreticilerinin çocuklar üzerinden vahşice para kazanma stratejilerine yöneldiklerini, farklı ideolojileri empoze etmeyi amaç haline getirmeye başladığına vurgu yaptı. Toker, şöyle devam etti: "Pandemi süreciyle çocuklara bu tür oyunlar faydadan çok zarar vermeye başladı. Bir baktık ki çocuklara pozitif şeyler kazandırmaktan, en masumu -çocuklardan ne koparabilirim, nasıl para kazanabilirim- düşüncesi güden uygulamalara dönüştü. Bunun yanı sıra küçücük çocuklara ideoloji aşılamaya başladılar. Oyunlar ve sosyal medya ile ve internet vasıtasıyla cinsiyetsizlik, yurtsuzluk, dinsizlik, tanrı tanımazlık ve hatta anneliğin kötü bir şey olduğu fikrini empoze etmeye çalıştılar. Henüz küçük yaşlardaki bu çocuklara anneliğin yanlış bir şey olduğunu, çocuk yapmanın, çocuk bakmanın kötü bir şey olduğu fikrini empoze etmeye çalıştılar. Öyle bir şey oldu ki, aile yapısını tamamen bozup ortadan kaldırmayı destekleyen içerikler türettiler."